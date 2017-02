Häire kaardimaksetes kauplusekettidele olulist kahju ei teinud

(Foto: Postimees/Scanpix)

Nets Estonia juhataja Raivo Tinn rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et olukord lahenes, kui andmebaasi restartditi. "Tegelikult oleks pidanud olema automaatne ümberlülitus, aga see ei toimunud. Me uuendasime just oma andmebaase eelmise aasta oktoobris ja testisüsteemides testides see automaatne ümberlülitamine kõik toimis, nagu näha oli siis tegelikkuses, see ei toimunud ja nüüd me siis tootajaga proovime lahendada seda probleemi," rääkis Tinn.

Katkestus ei toimunud Tinni sõnul õnneks kõige suurema pangakaartide kasutuskoormusega ajal ehk siis kella 12-19 vahel. Statistika järgi langeb pärast kella seitset õhtul kaartide kasutusaktiivsus järsult. Katkestus võis mõjutada umbes 12-t tuhandet tehingut, mis moodustab 2,7 protsenti päeva tehingute mahust. Keskmise tehingu suurus on 11-12 eurot. Arvud muidugi ei huvita katkestuse ajal kassa sabas seisnud ostjaid.

COOP-i kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis, et taoline kaaridmaksete rike häirib kliente. "Et inimesed, kes on tulnud kaplusesse ja on oma ostukorvid täis pannud ja siis selgub, et ei ole võimalik maksta selle eest, et loomulikult see häirib inimesi ja tekitab järjekordi ja oli loomulikult ka inimesi sinnasamma ja lahkusid."

Nii COOP-i kui ka Selveri esindajad nendivad, et eilne katkestus erilist kahju kauplusetkettidele kaasa ei toonud.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik sõnas, et käibenumbrites suuri muutusi ei olnud. "Et mis osas siis oli suur muutus, et oligi näha et kaardimakste arv oluliselt vähenes, selle vahemikus oli siis see täiesti null ja ka peale seda, kuna müüjad ei olnud veel teadlikud, kas kaardimakse toimib või mitte, oli kaardimakse osa väga väike."

Martin Miido lisas, et nõudega pöördumine tuleb jutuks siis, kui tegemis on tõepoolest suuremamahulise kahjuga, neljapäeval oli tegemist tunniajalise seisakuga. "Olukorda leevendas ka asjaolu, et Nets Estonia pankadevahelisest ristkasutuse süsteemist eraldiseisev Swedbanki kaardimaksesüsteem toimis.

Viimased suuremad Nets Estonia rikked olid eelmise aasta oktoobris ja 2015 aasta mais.