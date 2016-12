Hundimägi: praamiliikluse ümberkorraldamine venis Tallinna Sadama eksjuhtide ja erakondade rahahimu tõttu

Üle 20 aasta erakätes olnud parvlaevaliiklus mandri ja suuremate saarte vahel on tänaseks taas riigi äri, kuid protsess on kulgenud vaevaliselt - uutest laevadest on kohale jõudnud vaid Leiger ja seegi suure hilinemisega.

Lõpuks koduvetesse jõudnud Leigri teekonda jälgiti suure tähelepanuga. Aluse saabumine oli esimene silmaga nähtav tõestus, et uued parvlaevad tõesti tulevad ning Tallinna Sadam võtab Saaremaa Laevakompaniilt praamiliikluse üle, vahendas "Aktuaalse kaamera" 2016. aastat kokkuvõttev erisaade.

Kogu eelnenud protsess oli niivõrd pikk, vaevaline ja mahhinatsioonikahtlustest läbi pikitud, et majandusajakirjanik Aivar Hundimägi operaatorivahetusele väga head hinnet ei andnud. "Ma praegu mõtlen, kas anda üks või kaks viie palli skaalal. Midagi head selles protsessis ei olnud ja just varem tehtud eksimuste või vigade pärast," selgitas Äripäeva peatoimetaja asetäitja.

Hundimägi leiab, et vanade juhtide hämarad teod kummitavad endiselt.

"Jah, need praamid, millest selle intervjuu tegemise ajaks üks on Eestisse jõudnud, jäävad meenutama ja ma loodan, et on poliitikutele väga pikaks ajaks korruptsioonisümbolid. Kui me neid liikumas näeme - korruptsioonisümbolid, erakondade varjatud rahastamise sümbolid," ütles ta.

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi võtsid Tallinna Sadama endised juhid Allan Kiil ja Ain Kaljurand suures ulatuses altkäemaksu. Saaremaa Laevakompanii omanik Vjatšeslav Leedo ütles kohtus, et Allan Kiil küsis temalt kurikuulsad "neli sidrunit", joonistades nelja miljonit eurot.

Praamiliikluse ümberkorraldamine veniski Hundimäe hinnangul sadama eksjuhtide ja võimuerakondade rahahimu tõttu ning lõpuks ei võitnud olukorrast keegi.

"Riigil oli kümme aastat aega see asi Leedolt ära võtta - nii kaua kehtis temaga leping - ja see asi korda teha, aga täiesti teadlikult aeti see aeg umbe ja pidurdati neid muudatusi. Tõenäoliselt just selle eesmärgiga, et sundida Leedot erakondi toetama ja kui selgus, et ta ei toeta, siis tehti selline kättemaksuaktsioon," arutles Hundimägi.

Piret, Tiiu, Tõll ja Leiger on üldjoontes sama ülesehitusega. Reisijatele on rohkem mugavusi, kui varem - lisaks restoranile on olemas laste mängutuba, ema-lapse ruum, reisijate lift ning eraldi ruum lemmikloomadele.

Leigeri pardale mahub kuni 150 sõiduautot ning oluliselt rohkem reisijaid kui vanadele parvlaevadele ehk kuni 700.