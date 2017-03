Majanduskomisjon otsustas lükata biokütuse nõude aasta võrra edasi

Ka Eesti peab hakkama biokütuse osakaalu suurendama. (Foto: Mailiis Ollino)

Samas ei muudeta vedelkütuse seaduse eelnõu eesmärki, et 2020. aastaks peab biolisandi osakaal olema tarbimisse lubatud kütuses vähemalt 10 protsenti, teatas riigikogu pressitalitus.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on võimalik seadust rakendada, kui kõik turu osapooled on selleks valmis. "Et kiirustamine ei mõjutaks kütuse hinnatõusu, ei annaks mõnele ettevõttele monopoolset eelist ja biokütuse turul toimiks reaalne konkurents, peab biolisandit pakkuma rohkem kui üks maaletooja. Hetkel on talvise diisli biolisand Eesti turul vaid Nestel ja seetõttu on vaja teistele turuosalistele anda lisaaega seadusega kehtestavate nõuete täitmiseks," ütles Kokk.

Eelnõu muudatuse kohaselt tekib alates järgmise aasta maist kütuse müüjatele kohustus müüa kütust, mis sisaldab vähemalt 3,1 - 3,3 protsendi energiamahu ulatuses biokütust. Esialgses eelnõus oli see kohustus alates tänavu maist. Biokütuse lisamise kohustust ei rakendata talvisele diislikütusele 2018. aasta novembrist kuni 2019. aasta märtsi lõpuni.

Alates 2019. aasta aprillist peab biolisandit tarbimisse lubatud kütuses olema 6,4 protsenti. 2020. aasta alguseks peab vastav tase olema vähemalt 10 protsenti ja mitte vähem kui 6,4 protsenti koguenergias tarbimisse lubatud kütuse igas liitris.

Istungil osalesid Eesti õliühingu, Orlen Eesti OÜ, Neste Eesti AS, AS Kroodi Terminal ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.