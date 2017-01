Analüütikud: brittide lahkumine ühisturult tõi selgust juurde

Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust väljudes ka ühisturult, sest tahab piirata Euroopa Liidu immigrantide sisenemist, ütles täna peaminister Theresa May.

Ta ütles oma Brexiti kõnes, et Ühendkuningriik on huvitatud uuest ja kõikehõlmavast vabakaubandusleppest Euroopa Liiduga, kuid ei kavatse ühenduse eelarvesse raha eraldada. Ühtlasi teatas May, et britid lahkuvad ka Euroopa tolliliidust.

Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et May ütles sisuliselt esimest korda selgelt välja, et Suurbritannia lahkub ühisturult. "Siiamaani olid paljud ootel, et kas me räägime kõvast ehk järsust Brexitist või pehmest. Nüüd on selge, et Suurbritannia lahkub."



SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor märkis, et kõne toon oli üllatav, kuna Briti peaminister oli üsna ähvardav ja konkreetne.

"Ütles, et ei mingi leping on parem kui halb leping ja nad on valmis tegema kõik, et seda saavutada. Konkreetsetest asjadest tolliliidust kõrvalejäämine, et sõlmida paremaid lepinguid muude riikidega - see oli ehk see, mida varasemalt nii palju ette ei ennustatud."

Majandusekspert ja investor Kristan Lepik tuletas meelde, et London, mis on olnud Briti majanduse vedur, sooviks jääda ühisturu keskkonda. "Sest see on selline rahvusvaheline ja väga palju välismaailmaga seotud, soov väljuda on pigem tulnud maapiirkondadest. Kindlasti on mingi hulk ettevõtjaid, kes selle tulemusena kolivad osa oma ettevõtteist mandri-Euroopasse."

Ta lisas, et EL-i eelarvesse jääb tuntav auk Suurbritannia lahkumisest ja riigi sissemaksed tuleb ümber jagada teiste liikmesriikide vahel.