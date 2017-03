Tallinn tunnistas linnahalli projekteerimishanke kehtetuks

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Tallinna linnale kuuluv Tallinna Linnahalli AS tunnistas kehtetuks linnahalli projekteerimishanke põhjusel, et projekteerimisfirma Allianss Arhitektid küsis kõrget hinda.

Samuti võttis linn arvesse rahandusministeeriumi järelevalvemenetluse käigus antud kriitilist hinnangut.

„Argumentideks on nii hind, mis läks kavandatust suuremaks kui ka rahandusministeeriumi osutatud võimalik vastuolu hankeseadusega,“ sõnas aktsiaseltsi juhatuse liige Väino Sarnet.

Allianss Arhitektid OÜ esitatud maksumus summas 9,46 miljonit eurot ületab oluliselt riigihanke puhul eeldatud maksumust, mis oli 6,16 miljonit eurot.

Siiamaani käis linnahalli projekteerimise hankemenetlus koostöös Allianss Arhitektid OÜ-ga väljakuulutamata läbirääkimistega riigihanke vormis, sest tehnilistel või kunstilistel põhjustel või ainuõiguse kaitsega seotud põhjustel saab hankelepingu sõlmida ainult ühe pakkujaga.

Eesti arhitektide liidu kaebuse alusel aga algatas rahandusministeerium hankija suhtes järelevalvemenetluse.

Rahandusministeerium on seisukohal, et autoriõigus ei laiene projekti tehnilistele osadele ja seetõttu pole projekteerimistööde tellimine riigihanke seaduse § 28 lõige 2 punkt 2 alusel lubatav.

„Tegemist on olnud juhtumiga, kus autoriõigused ja riigihangete reeglid on omavahel konfliktis. Kolmapäeval on mul kavas kohtuda nii Linnahalli arhitekti Raine Karbi kui ka arhitektide liidu esindajaga, leidmaks tekkinud olukorrale optimaalset lahendust, et saaks halli ehitusega edasi liikuda,“ ütles linnapea kohusetäitja Taavi Aas.