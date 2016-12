Simson loodab alkoholipaketi leevenemist

Majandusminister Kadri Simson. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Kohtusin kaupmeeste esindajatega ja saan väga hästi aru, et kõik kauplused pole nii suured kui Tallina hiidkauplused. Maapoodidele lisakoormuse panemine võib viia olukorrani, kus maal poe pidamine pannakse kahtluse alla," ütles Simson intervjuus Postimehele.

"See on see küsimus, kus püüame Ossinovskiga leida optimaalselt lahendust, ja ma tean, et ka teistel ministritel on veel küsimusi," lisas ta.

Simson märkis samas, et on alati toetanud alkoholireklaami piiramist.