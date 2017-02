Leht: Kukk ja Rosimannus plaanivad hooldekodude ketti

Rain Rosimannus. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti Ekspress kirjutab, et Rain Rosimannus omab läbi Singapuri firma Roy & Klas osalust Arsenali keskuses, Singapuri ettevõte omab eelmise aasta detsembrist ka osaühingut Thirona Capital, millele omakorda kuulub kolmandik uuest ettevõtmisest nimega Südamekodud.

Südamekodud OÜ soovib Raplamaale hooldekodu rajada, mis tuleks Järvakandi praeguse hooldekodu hoovile ning Rosimannus ja tema ärikaaslased soovivad hoonestamisõigust, et sinna erahooldekodu rajada.

Vallavanem Mart Järviku sõnul on ettepanek asjalik, kuna vallas ootab 12 inimest hooldekodu järjekorras ning veel rohkem leidub neid, kes on koha saamise võimalusi uurinud.

Sarnast projekti arutas kaks nädalat tagasi ka Haljala vallavolikogu, kus kõne all oli hooldekodu rajamine Essu külas asuva lasteaia-algkooli ruumidesse ning Südamekodud tütarettevõte OÜ Essu Südamemaja esindajad tutvustasid vallavolinikele plaani võtta kasutusele hooneosa, mida praegu tarvitab külaselts ehk idee on rajada sinna 40 kohaga üldhooldekodu, investeering oleks 300 000 eurot, tööd saaks üheksa inimest.

Erahooldekodude keti rajamise autor on enda sõnul Reformierakonna endine peasekretär Martin Kukk, kes tahaks luua korraliku keti, mis pakub kvaliteetset teenust.

"Rahvastik ju vananeb. Üldhooldekodudes on 7000 kohta puudu," märkis ta ja lisas, et kaasas projekti Rain Rosimannuse.

"Olen pikalt otsinud enda jaoks rahulikku ja pika vinnaga ettevõtmist, millega kaasneks tunne, et teed midagi paljudele vajalikku. Mulle tundub, et see on just selline valdkond," ütles Rosimannus Eesti Ekspressile.

Mullu detsembris vormistatigi ühe Rosimannuse firma nimele kolmandik Südamekodudest ning ülejäänud osalus on paberite järgi advokaat Jako Laanemäe kontrolli all.