EAS tutvustas uut Eesti brändi

EAS esitles täna ligi 200 000 eurot maksma läinud promomaterjale. Pool aastat tööd teinud disainimeeskond töötas välja Eesti brändi ning juhised, kuidas tuleks Eestit maailmas tutvustada.

EAS avalikustas nii Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee kui Eesti brändi kodu brand.estonia.ee. Uue kontseptsiooni pani kokku Eesti Disainimeeskond, mille EAS möödunud aasta augustis kokku kutsus.

Eesti brandi juures kasutatakse rändrahnu motiivi ning töögrupi väljatöötatud kirjatüüpi "Aino".

EAS-i kinnitusel on disainimeeskond "loonud järgmiseks kümneks kuni viieteistkümneks aastaks süsteemi, mis aitab võimendada Eesti unikaalsust ja konkurentsieeliseid maailmas".

EAS-i turundusjuhi Piret Reinsoni sõnul ei ole õige arvata, et rändrahn ongi uus Eesti märk, vaid aru tuleks saada kogu kontseptsioonist. "Meil on kõigil mingi märgikramp ja ma tõesti väga loodan, et kuidagi pärast tänast päeva me saame sellest lahti."

Disainimeeskonna juht Alari Orav märkis, et brand.estonia.ee on praktiline "tööriistakast", mis on mõeldud neile, kes soovivad Eesti kohta infot jagada.

"Ettevõtjad saavad sealt võtta neile sobivaid sõnumeid, millega Eestit välisturgudel tutvustada. Sinna ilmuvad ka esitlused, mis on juba valmis kujundatud, kus on olemas olulisem info Eesti kohta, mis on kenasti visualiseeritud. Ja loomulikult on ka lihtsalt foto ja videomaterjal, mida nad saavad kasutada," selgitas Orav.

Praegu on veebikeskkonnad ingliskeelsed, eesti ja vene keelde saavad need tõlgitud veebruari lõpuks. Samaks ajaks valmivad ka lahendused konkreetsemate valdkondade ja sihtturgude jaoks.

Orav lisas, et "tööriistakastis" sisaldub ka Hollandi disaineri Peter Kentie est-kontseptsioon.

Kentie kommenteeris ERR-i ingliskeelsele portaalile, et talle meeldib Eesti Disainimeeskonna töö, kuigi kontseptsioon ei ole veel täiesti valmis. Tema sõnul on välja töötatud graafiline identiteet, kui täna tutvustatud materjal ei ole turunduskeskne. Kentie märkis ka, et presentatsioonis ei räägitud eriti sotsiaalmeediast, mis on kõige lihtsam ja efektiivsem tööriist tööriist.

Lehel estonia.ee on antud juhised, kuidas Eesti tutvustamisele kaasa aidata.

"Siit leiad Eesti kohta käivad faktid ja lood. Nende seas on ka kolm meie põhilist eelist, nendeks on ainulaadne digitaalne ühiskond, puhas keskkond ja leidlikud inimesed," öeldakse brändilehele laetud videos.

"Samuti on tähtis, kuidas me räägime ja kirjutame. Tuntuse suurendamiseks mainime igal võimalusel oma riigi nime, rakendame est-kontseptsiooni või rõhutame lihtsalt "e" tähte."

Orava sõnul on estonia.ee Eestit üldtutvustav värav. "See on mõeldud kõigile, kes väljastpoolt riiki tahaksid [Eestist] teada, kuid ka eestlastele endale, et me teaksime, mida oma riigist näidata ja rääkida," selgitas Orav.

Ettevõtlusminister Urve Palo kiitis üritusel esinedes disainimeeskonna tööd. "Ettevõtjad on oodanud sellist tööriista, mida saaks kasutada välismaal presentatsiooni tehes. Mul on hea meel, et see sai lõpuks tehtud," ütles ta.

"See on alles algus, aga see on väga hea algus. Olles sinna tööriistakasti piilunud, siis tuli mul heas mõttes kananahk ihule," ütles minister. "Eesti brändi tööriistakast annab meile vahendid, mille abil rääkida sellest ka teistele ja tutvustada meie riiki välispartneritele."