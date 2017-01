EAS tutvustas uut Eesti märki

Eesti uue märgi tutvustus (Foto: ERR)

EAS avalikustas täna nii Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee kui Eesti brändi kodu brand.estonia.ee. Uue kontseptsiooni pani kokku Eesti Disainimeeskond, mille EAS möödunud aasta augustis kokku kutsus.

EAS-i kinnitusel on disainimeeskond "loonud järgmiseks kümneks kuni viieteistkümneks aastaks süsteemi, mis aitab võimendada Eesti unikaalsust ja konkurentsieeliseid maailmas".

Disainimeeskonna juht Alari Orav selgitas, et brand.estonia.ee on "praktiline tööriistakast", mis on mõeldud neile, kes soovivad Eesti kohta infot jagada. Orav lisas, et selles sisaldub ka Peter Kentie est-kontseptsioon.

"Estonia.ee on Eestit üldtutvustav värav, mis on mõeldud kõigile, kes väljastpoolt riiki tahaksid [Eestist] teada, kuid ka eestlastele endale, et me teaksime, mida oma riigist näidata ja rääkida," selgitas EAS-i kokkukutsutud Eesti Disainimeeskonna juht Alari Orav.

Ettevõtlusminister Urve Palo kiitis üritusel esinedes disainimeeskonna tööd. "Ettevõtjad on oodanud sellist tööriista, mida saaks kasutada välismaal presentatsiooni tehes. Mul on hea meel, et see sai lõpuks tehtud," ütles ta.

"See on alles algus, aga see on väga hea algus. Olles sinna tööriistakasti piilunud, siis tuli mul heas mõttes kananahk ihule," ütles minister. "Eesti brändi tööriistakast annab meile vahendid, mille abil rääkida sellest ka teistele ja tutvustada meie riiki välispartneritele."