OTSE kell 11: EAS tutvustab uut Eesti märki

EAS (Foto: Siim Lõvi /ERR)

EAS-i kokkukutsutud Eesti Disainimeeskond esitleb Eestit tutvustavat veebikeskkonda estonia.ee ja Eesti brändi kodu brand.estonia.ee.

"Estonia.ee on värav, kus leidub nii üldine info Eesti kohta kui ka sõnumid neile, kes soovivad meid külastada, siia investeerida, Eestisse õppima või tööle tulla," selgitas EAS pressiteates.

"Brand.estonia.ee sisaldab juhendeid Eesti tutvustamiseks maailmas. Neid saavad kasutada kõik soovijad: ettevõtjad, organisatsioonid, avalik sektor ning laiem avalikkus."

Ajakava:

11.00 - Sissejuhatus EASi turundusjuhilt Piret Reinsonilt

11.05 - Tervitussõnavõtt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrilt Urve Palolt

11.10 - Miks on oluline teadlikult juhtida riigi mainet ja kuvandit? Millised riigid maailmas selles osas kõige edukamad on? Mis on Eesti võimalused? Pärtel-Peeter Pere, Tendensor International AB tegevjuht

11.20 - Ettevõtja vaade, kas ja kuidas aitab Eesti tuntus ja maine eksporti edendada. Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja; Kristjan Lepik, Teleporti partnersuhete juht

11.25 - Miks on eestlastele endile brändi tööriistasid kõige enam vaja. Miks me usume, et Eesti on riik, kellel on maailmale nii palju anda. Helen Sildna, Tallinn Music Weeki juht

11.30 - Kuidas saame meie kõik aidata kaasa Eesti maine ja tuntuse kasvule maailmas? Ja miks see üleüldse oluline on? Alari Orav, Eesti Disainimeeskonna juht

12.10 - Küsimused ja vastused

13.00 - Lõpp