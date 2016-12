Ossinovski: tervishoiutöötajate palgaleppe detailid selguvad jaanuari keskpaigaks

Tänavu tegid tervishoiutöötajad patjade abil protesti Marianne Mikko (SDE) väljaütlemise peale, et valves olev meditsiinitöötaja ei tee intensiivset tööd. (Foto: Facebook/#padjagatööle)

Haigekassa teatel jääb nende tervishoiuteenuste loetelu piirhindades muutmata senine palgaeelarve, kuna praeguseks uut tervishoiutöötajate ja haiglate liidu palgakokkulepet sõlmitud ei ole. Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE) kinnitab siiski, et raha selleks on eelarvesse planeeritud ning usub, et järgmiseks haigekassa nõukogu koosolekuks, mis toimub jaanuari keskel, on palgaleppe detailid juba selgemad, nii et streikima hakkama ei pea.

"Loomulikult on sotsiaalministeeriumi, valitsuse ja kogu tervishoiusüsteemi huvides töörahu säilitamine," kinnitas Ossinovski ERR.ee-le. "Oleme sinna suunda liikunud, see protsess on võtnud küll tavapärasest rohkem aega, aga mulle näib, et head tahet, et kokkuleppele jõuda, on osapooltes piisavalt. Loomulikult ei taha keegi streikida, ei taha seda ka tervishoiutöötajad ise," ütles minister.

Hea tahte avalduseks pidas Ossinovski järgmise aasta eelarvesse erandlikult planeeritud täiendavat kümmet miljonit eurot tervishoiu rahastamiseks. "Ka palkade osas mitteametlik palgatõusunumber, mille riiklik lepitaja on teinud, on kindlasti väärikas pakkumine.ja lähinädalatel liigume jõudsalt edasi selle protsessiga," teatas minister.

Ossinovski ütles, et haigekassa on igal aastal planeerinud eelarvesse palgatõusu, mis lähtub vähemalt Eesti keskmisest palgast. Seetõttu on ka järgmise aasta eelarvesse plaanitud summa, mida riiklik lepitaja tervishoiutöötajatele praeguseks välja on pakkunud.

"13. jaanuariks, mis on haigekassa nõukogu järgmine istung, kus kinnitatakse haigekassa eelarve 2017. aastaks, on meil selgus olemas, kui kiiresti suudame palgaleppeni jõuda, millisest kuust see jõustub ja loomulikult ka, kui suur on selle rahaline maht ning teiselt poolt palgatõusuprotsent. Uue aasta esimestel päevadel lepime kokku ka järgmised konkreetsed sammud," teatas minister.

Ossinovski ütles, et keegi ei kahtle selles, et pikemas plaanis on tervishoidu lisaraha vaja.

21 miljonit lisaraha

Järgmisest aastast on haigekassa lisanud raviteenuste nimekirja mitmed uued teenused ja ravimid, mille eelarve on kokku 20,9 miljonit eurot.

2017. aastast uuendatakse hambaravi, ortodontia ning näo- ja lõualuukirurgia teenuste loetelu, millega kaasneb nende teenuste 23-protsendiline eelarvekasv. Samuti uuendatakse hambaravi loetelu täiskasvanute mitterahalise hambaravihüvitise tõttu järgmise aasta 1. juulist.

Uuendatakse ka günekoloogia protseduuride, operatsioonide ja lisavahendite loetelu ning arsti ja õe vastuvõttude ja voodipäevade piirhindu.

Järgmisest aastast lisandub haigekassa poolt hüvitavate raviteenuste hulka ka kiiritusravi uuele vähipaikmele ja täiendav võimalus insuldi ravis - trombektoomia ehk veresoones tekkinud trombi eemaldamine.

Ravimite loetellu lisanduvad rinnakasvaja, melanoomi ehk pahaloomulise nahakasvaja ja Pompe’i tõve ravimid.

Pompe’i tõbi on pärilik, harvaesinev ja raske ainevahetushäire, mis võib lõhustada lihasmassi ning lihase tagasikasvatamine on raskendatud. Haigust on keeruline diagnoosida, kuid pärast haiguse avastamist on oluline alustada ravi võimalikult varakult. Loetellu lisanduv ensüümasendusravi võimaldab aidata kehal ise neid aineid lagundama hakata, mis lihasmassi vähendavad.

Ühe aasta võrra tõuseb sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapse vanusepiir kuni 16. eluaastani, kelle hooldaja haiglas viibimise eest haigekassa tasub.

Kokku on haigekassa järgmise aasta tervishoiuteenuste eelarve 786 miljonit eurot.