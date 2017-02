Nordea lepitusmenetlus ebaõnnestus

Nordea Eesti töötajad Stockholmis piketeerimas.

Nordea panka esindajad ja töötajate esindajad kohtusid riikliku lepitaja juures, et jõuda tagasi kollektiivlepingu läbirääkimiste juurde, kuid seal kokkuleppele ei jõutud.

Nordea pank jäi oma novembrikuus avaldatud väidete juurde, et ühinemine DNB-ga ei võimalda ühtegi pikaajalist lepingut sõlmida ja senised läbirääkimised töötajate esindajatega oli viga, teatas finantssektori töötajate liit (EFL).

Lepitusmenetluse käigus sai Nordea usaldusisikutele teatavaks, et kahe panga ühinemisel tuleb mitmeid tööalaseid ümberkorraldusi, kuid nende täpset mõju töötajatele ja nende arvule ei tea ka Nordea Eesti juhtkond. Usaldusisikud, kes esindavad kahte kolmandikku Nordea panga töötajatest Eestis, heidavad oma tööandjale ette, et Nordea ei ole teinud katseid maandada ümberkorralduste mõjusid töötajatele ega kaasanud töötajate esindajaid ühinemist läbi viivatesse töögruppidesse.

EFL-i hinnangul on kahetsusväärne, et Nordea ei soovi enne pankade liitumist töörahu tagamiseks reaalseid samme astuda, seetõttu on Nordea töötajatel plaanis mitmeid aktsioone nii Eestis kui välismaal, et väljendada oma rahulolematust tekkinud olukorraga.

Jaanuari algul käisid Nordea Eesti töötajad pikettimas Stockholmis oma emapanga hoone ees. Läbirääkimised kollektiivlepingu üle kestsid neli kuud, enne kui panga juhtkond need novembris peatas, soovimata kokku leppida seadusest soodsamates tingimustes olukorras, kus kahe panga liitmisel seisab ees palju koondamisi.

Nordea ja DNB panga ühinemine plaanitakse lõpule viia teises kvartalis. Liitmist ellu viiv ühendpanga juht Erkki Raasuke pole seni Nordea töötajate esindajate nõudmisi kommenteerinud ega nendega ka kohtunud.