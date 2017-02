Uuring: väikeettevõtjate huvi välisturgude vastu on leige

Eesti ettevõtted on investeeringute kasvu ootel. (Foto: Margus Ansu/Postimees/Scanpix)

Kõigis kolmes Balti riigis on vähenenud optimistlike ehk vähemalt 15-protsendilist käibekasvu prognoosivate ettevõtete osakaal ja suurenenud käibe langust eeldavate ettevõtete osa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis prognoosis optimistlikku kasvu kõigest 11 ja käibelangust 31 protsenti ettevõtjatest. Suures osas keskenduvad väikettevõtted koduturule ja innovatsioon on tagasihoidlik.

"Me otsime küll efektiivust, aga me ei ole võib-olla teinud hüpet oma toodete osas. Kui toota sama toodet kogu aeg efektiivsemalt, samas palgakulud kasvavad, siis see lisandväärtusele väga suurt muutust ei anna. Võib-olla peaks mõtlema, et äkki investeerida hoopis täiesti uude tootesse, mida saaks veidi kallimalt müüa," arutles SEB makroökonomist Mihkel Nestor.

Kokkuvõtlikult tegutsevad ettevõtjad ettevaalikult, laienemisplaanideta ja on äraootaval seisukohal. Nii on eksporditurgudele suunatud ettevõtete osakaal Leedus 29, Eestis 24 ja Lätis kõigest 21 protsenti.

"Võib-olla on vähene ambitsioon olnud selles mõttes mõistetav senimaani, kuni siseturg väga kiiresti kasvab. Sel aastal on taastumas inflatsioon, mis hakkab ära sööma sissetulekute kasvu ehk eratarbimise kasv ei saa enam sama kiire olema ja see on täiendav stiimul, et vaadata välismaale," rääkis Nestor.

Tema sõnul on aga positiivne, et vähemalt pooled ettevõtted kavandavad investeeringuid.

Balti riikides teedeehitusele ja mäetööstusele rasketehnika müügi ja hooldusega tegelev Märjamaa ettevõte A.K.K. arendusdirektor Kait Kuus tõdes, eelmine aasta oli firmale väga raske.

"Koduturg ongi kahjuks juba vägagi täis. Aga siin tulebki leida uusi, kas soodsamaid või kvaliteetsemaid või just innovaatlilisemaid lahendusi. Küll on aga A.K.K veel kasutamata teatud Skandinaavia brändide potentsiaal," ütles Kuus.

A.K.K näeb laienemisvõimalusi slaavi ja Hiina päritolu rasketehnika toomisega Eesti turule. Samuti investeeriti viimastel aastatel märkimisväärselt nii müügitingimuste kui ka remonditehnika parendamisesse.