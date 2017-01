Balti peaministrid allkirjastasid Rail Balticu leppe

Teisipäeval allkirjastasid kolme Balti riigi peaministrid Tallinnas Rail Balticu kokkuleppe, mis Jüri Ratase sõnul peab saama vundamendiks kolme riigi senisest oluliselt aktiivsemale koostööle majandus- ja julgeolekuvaldkonnas.

Rail Balticu raudteeühenduse kokkulepe, mille peaminister Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis Kultuurikatlas allkirjastasid, paneb paika selle arendamise põhimõtted – marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandiküsimused.

Kokkuleppe ratifitseerimine kolme riigi parlamendis kindlustab pika arendus- ja kasutusperioodiga projekti jätkusuutlikkuse ning annab arendajatele ja sellega seotud partneritele ja investoritele õigusliku ja majandusliku kindluse.

„Rail Baltic on suur võimalus mitte ainult Eesti, vaid kõikide Balti riikide jaoks. See on seni puudunud side, mis loob majanduslikult võttes regionaalse terviku ja teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga ja Euroopa Liidu siseturuga. Ja ma ei räägi mitte ainult tihenevast ettevõtlusest, turismist või kaubavedudest, vaid see on ka väga tugev topeltgarantii meie kõigi julgeolekule,“ lausus peaminister Ratas.

Riigikogusse ei jõua Rail Balticu lepe ratifitseerimiseks enne aprillikuud, kui värske tasuvusanalüüs avalikustatakse. Uuringu autorid on varem viidanud, et see tuleb eelmisega võrreldes pigem optimistlikum. Sellele vaatamata on Rail Balticuga seoses veel lahtiseid küsimusi.

Rail Balticu koordinaator majandusministeeriumis Kristjan Kaunissaare ütles, et ministeerium näeb suurima probleemina seda, et valitseb teadmatus Euroopa poolse finantseeringu osas alates aastast 2021 ehk siis järgmises finantsperspektiivis. Eeldus siiski on, et rahastamine jätkub samas skaalal kui praegu.

See tähendaks, et ehitustöödest 81 protsenti maksab kinni euroliit ja 19 protsenti riigid ise. Kui euroliidust peaks aga järgmise finantsperioodi osas tulema siiski halb uudis, võib see tähendada, et riikidel tuleb seni plaanitust rohkem panustada.