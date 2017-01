Fotod: Balti peaministrid allkirjastavad Rail Balticu leppe

Eesti, Läti ja Leedu valitsusjuhid allkirjastavad teisipäeva ennelõunal Rail Balticu kokkuleppe.

Rail Balticu kokkuleppega pannakse muu hulgas paika rajamise tähtajad, marsruut ja mitmed tehnilised detailid.

Riigikogusse ei jõua Rail Balticu lepe ratifitseerimiseks enne aprillikuud, kui värske tasuvusanalüüs avalikustatakse. Uuringu autorid on varem viidanud, et see tuleb eelmisega võrreldes pigem optimistlikum. Sellele vaatamata on Rail Balticuga seoses veel lahtiseid küsimusi.

Rail Balticu koordinaator majandusministeeriumis Kristjan Kaunissaare ütles, et ministeerium näeb suurima probleemina seda, et valitseb teadmatus Euroopa poolse finantseeringu osas alates aastast 2021 ehk siis järgmises finantsperspektiivis. Eeldus siiski on, et rahastamine jätkub samas skaalal kui praegu.

See tähendaks, et ehitustöödest 81 protsenti maksab kinni euroliit ja 19 protsenti riigid ise. Kui euroliidust peaks aga järgmise finantsperioodi osas tulema siiski halb uudis, võib see tähendada, et riikidel tuleb seni plaanitust rohkem panustada.

31. jaanuaril kohtuvad Tallinnas Balti Ministrite Nõukogu raames Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis.