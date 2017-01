Windoor jäi garantiivaidluses KredExile ka teises astmes alla

Windoori klaasfassaadi paigaldamine. (Foto: ERR)

Tallinna ringkonnakohus nõustus Harju maakohtu otsusega, mille järgi tühistas KredEx Krediidikindlustus 2014. aastal Windoori kindlustuslepingu õiguspäraselt ja põhjendatult ning KredExil puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta.

Kohtus leidis kinnitust asjaolu, et Windoor sõlmis kindlustuslepingu, varjates teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid Kasahstanis, mis tõi kaasa kindlustuslepingu tühistamise.

Windoori omanik Mailis Lintlom ütles, et ettevõte läheb KredExi vastu riigikohtusse.

KredExi esindaja Paul Keres ütles, et Windoor on hakkama saanud kindlustuspettusega, mis seisneb selles, et Windoor sõlmis investeerimislepingu, mille maht on 53 miljonit eurot. Kerese hinnangul ei läinud Windoor Kasahstani mitte fassaade ehitama, vaid arendama.