Jõuluvanana raha teenijad peavad samuti oma tulud deklareerima

Jõuluvana mängimine on osade inimeste jaoks töö, milleks õpitakse, käiakse koolitustel ja millest saadud tulu ka ausalt deklareeritakse, kuid tihti on ka jõuluvanasid, kes toimetavad n-ö mustalt. Maksuamet soovitab ka neil uuel aastal oma tulud deklareerida.

Arvutuste põhjal käib Eestis tegutsevate jõuluvanade taskutest läbi kümneid tuhandeid eurosid. Maksuameti esindajate sõnul pole siiski tegu probleemse ametiga, seda eriti juhtudel, kui jõuluvana tänatakse kingitusega, mis ei too jõuluvanale kaasa maksukohustust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas juhtis maksuamet tähelepanu, et inimesed, kes pakuvad teenust eraisikuna, eesmärgiga raha teenida, peavad füüsilise isiku tuludeklaratsioonis täitma lahtri 7.1, kuhu kantakse muud tulud.

Kauaaegne jõluvana Samuel Golomb tõi esile, et musta teenuse pakkujad panevad tellijad raskesse olukorda.

"See on ju soliidne, kui inimesel, kes osutab teenust, on võimalus olla kas FIE, MTÜ või OÜ ja ta saab arve esitada. See on tegelikult palju lihtsam, see on ju ka palju lihtsam firmale, kui hakata ümbrikuid tekitama. Näiteks kui koolis koguda lastevanematelt raha, siis alati tekib küsimus, kas see jõuluvana oli hea või ei olnud hea, mille jaoks ma viis eurot sinna andsin ja võib-olla oleks keegi teine võinud mängida. Tekivad igasugused sellised küsimused, aga eks inimesed ongi sellised," arutles Golomb.

"Maksuamet mõtleb välja võimalusi makse korjata - see on nende püha kohus piibliajast peale - ja meie oleme surelikud, meie otsime võimalusi, mida vähem maksta, seda parem. Nii ta on," lisas Golomb.

Jõuluvanade maailmameistrikski kroonitud jõuluvana Arre sõnul on tururikkumise kõrval probleemiks seegi, et nn haltuurajõuluvanad on pahatihti koolitamata, samas kui jõuluvanade ühendusse kuuluvad jõuluvanad saavad enda arendamiseks regulaarselt kokku. Viimati õpetati neile suhtlemist erivajadustega lastega.

"Ikka jõuluvanad omavahel suhtlevad ja õpivad ja toovad välja valupunkte, mida keegi on märganud, mida laps on küsinud, mida vastata lapsele, et ta tõesti teaks, et see jõuluvana, kes tema juurde tuleb, on see tõeline jõuluvana ja ei ole /.../ see odav jõuluvana, keda me ei tahaks näha, kes jõuluvana usku lastes vähendab. See on oluline asi," selgitas Arre.