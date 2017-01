Professor: oodata on kaubandussõja laadseid suhteid USA ja Hiina vahel

USA otsus taganeda Vaikse ookeani kaubandusleppest (TPP) mängib trumbid kätte Hiinale, leiavad analüütikud. Kuna USA asemel on nüüd hoopis Hiinast saanud vabakaubanduse eestkõneleja, siis pole välistatud ka nn kaubandussõja puhkemine.

USA president Donald Trump jõudis valimislubaduste elluviimisel Vaikse ookeani kaubandusleppeni ning andis esmaspäeval allkirja sellest lahkumiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leppe kunagine mõte oli tasakaalustada Hiina kasvavat majandusmõju. Austraalia peaminister Malcolm Turnbull eatas pärast USA taganemist, et pingutab leppe päästmise nimel, meelitades uusi liikmesriike, ning avas ukse Hiinale.

"Me soovime rohkem võimalusi rohkematel turgudel. Meil on juba olemas Hiina-Austraalia vabakaubanduslepe. Kahtlemata on võimalik, et Hiina liitub Vaikse ookeani leppega," rääkis Turnbull.

Tallinna tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ei pea tõenäoliseks, et Hiina selle leppega ühineks. Samas ootab ees suhete ja kaubandussidemete muutmise aeg ning saab näha, kui teravaks vastasseis läheb.

"Selles mõttes me võime kindlasti oodata mingeid kaubandussõja laadseid suhteid kahe suure ja sinna vahele jäävate - Euroopa, Ühendkuningriigi ja Venemaa - vahel. Ma arvan, et tuleb kindlasti selline ümbermängimine," selgitas Kattel.

Saksamaa asekantsler Sigmar Gabriel leiab, et Donald Trumpi ei maksa alahinnata ning võimalused, mis praegu tänu tema leppest taganemisele avanesid, tuleb ära kasutada.

"Me ei tohi alahinnata seda, mis Trumpil varuks on. Ta järgib protektsionistlikku, natsionalistlikku programmi, millele me ei pea just otse vastama, aga me peame oma konkurentsivõimet suurendama, investeerima digitaliseerimisse ja haridusse. Me peame olema paremad," ütles Gabriel.

Kattel leiab, et tulevik kuulub rohemajandusele, mitte naftapumpamise suurendamisele nagu Trump sooviks. Siin on eelis Hiinal, kes on juba praegu USA-st ees nii tootmismahtude, aga võimalik, et ka tehnoloogia poolest.

"Ma arvan, et see juba näitab meile, mis suunas tuuled puhuvad. Me mõnes mõttes võib-olla näemegi praegu endise hegemoonia viimaseid hingetõmbeid ja võib-olla see ongi see, miks Trump üldse võimule sai," arutles Kattel.