Briti kohus otsustas, et Uberi juhid ei pääse keeletestist

Uber (Foto: ERR)

Uber pöördus kohtusse eelmise aasta augustis, kuna leidis, et keeletest, mis koosneb nii lugemis- kui kirjutamisülesannetest, on liiga karm, vahendas BBC.

Uberi hinnangul jääks keeletesti tõttu tuhanded juhid tööta ning see diskrimineeriks teistest riikidest tulnuid. Ettevõte kinnitas, et kaebab otsuse edasi, kuna see on ebaõiglane ja ebaproportsionaalne.

Londoni linnapea Sadiq Khan toonitas samas, et juhid peavad olema suutelised klientidega kohalikus keeles suhtlema.

Kuigi keeletest jäi kohtu otsusega jõusse, pääses Uber kohustusest avada Suurbritannias kohalik klienditeeninduskeskus.

Mullu sügisel sai Uber sai Suurbritannias veel ühe tagasilöögi, kui Kesk-Londoni kohus otsustas kahe autojuhi kasuks, kes nõudsid, et firma maksaks neile puhkuse- ja haigusraha ning tasustaks neid vähemalt Briti minimaalpalga ulatuses.

Autojuhid põhjendasid California osariigis peakorterit omava ettevõtte kohtusse kaebamist sellega, et sisuliselt on nende näol tegu Uberi töötajate, mitte aga eraviisiliste ettevõtjatega.