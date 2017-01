Omniva kolib tuleval aastal oma taristu Rae valda

Omniva kontsern pani müüki Pallasti tänava kinnistud, ettevõtte peakontori ja logistikakeskuse, sest need ruumid on jäänud ettevõttele kitsaks. Järgmisel aastal kolib Omniva kogu oma posti- ja pakiteenuste käitlemise Rae valda.

Praeguste ruumide müükipanek on loogiline, ütleb Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

Logistikaäri muutub tema sõnul tänapäeval kiiresti ja selle põhjuseks on e-kaubanduse areng. Järjest rohkem tellitakse kaupa internetist ning praegused hooned ei võimalda kasvavaid pakikuhilaid enam kuigi kiiresti sorteerida.

Aavo Kärmas rääkis, et E-kaubanduse kasv ja mahtude kasv on kusagil 30 protsenti aastas ja tegelikult potsensiaal on oluliselt suurem. Ta lisas, et Eesti e-kaubandus moodustab jaekaubandusest üle kahe korra väiksema osa, kui Euroopas keskmiselt. "Tegelikult on suur e-kaubanduse buum meid ees ootamas," ütles Kärmas.

Kõige populaarsem riik, kust eestlased kaupa tellivad on Hiina. Järgnevad Ameerika Ühendriigid. Juba praegu on Pallasti tänava ruumid Omnivale kitsad ning suuri kaupu siin enam ei sorteerita. Omniva on ostnud kinnistu Rae valda ja hetkel käib uue logistikakeskuse projekteerimine. See tähendab, et kliendid saavad oma kirjad ja pakid senisest rutem kätte.

"Me investeerime ka kaasaegsesse sorteerimistehnoloogiasse, mis on täiesti automaatne. Me oleme ise öelnud seda, et kui see logistikakeskus valmis saab, siis see on kõige kaasaegsem Baltikumis," lausus ta.

Omnivas seisab ees juhatuse esimehe valimine. Kandideerimise lõpptähtaeg on jaanuari lõpus. Aavo Kärmas kinnitas, et tema on otsustanud taas juhatuse esimehe kohale kandideerida.