Konkurentsiamet võttis Elisa ja Starmani koondumise uurimiseks lisaaega

Starman (Foto: Kahvel)

Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Svetlana Ljutova ütles ERRile, et otsus täiendava menetluse alustamise kohta tehti reedel.

"Asi on selles, et lihtsalt see turg on iseenesest väga kontsentreeritud ja me peame täpsemalt uurima konkurentsiolukorda turul," selgitas Ljutova.

Ta lisas, et maksimaalselt on neil uurimiseks aega neli kuud. Praegu on tema sõnul raske prognoosida, kui palju aega tegelikult kulub, aga konkurentsiamet tahab asja põhjalikumalt vaadata.

Elisa teatas detsembris, et ostis telekomifirma Starman täisosaluse Eestis ja maksis selle eest 151 miljonit eurot.

Juhul kui tehing heakskiidu saab, tekib Eesti turule Telia kõrvale teinegi ettevõte, kes pakub korraga nii interneti püsiühendust, mobiiltelefoni- kui ka teleteenuseid. Telia turuosa mobiilside valdkonnas oli tehnilise järelevalve ameti andmetel 2016. aasta kolmandas kvartalis umbes 40 protsenti ning Elisal 33 protsenti, seega kokku on nende käes 73 protsenti mobiilsideteenuste turust.

Sarnane on olukord ka interneti püsiühenduse pakkumisel - Telia käes on ligi 34 protsenti, Elisal ligi 40 protsenti ehk kahepeale kokku ligi 74 protsenti turust.