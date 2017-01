Loodud ühisettevõte soovib enda kätte saada neljandikku piimandusturust

Suuremad piimaühistud asutasid ühisettevõtte MilkEst, mille eesmärk on rajada Eestisse uus, efektiivne ja esimene piimatootjatele kuuluv piimatööstus. Eestist liigub praegu toorpiimana Lätti ja Leetu üle 500 tonni toorainet päevas, selle väärindamisest saadav tulu peaks aga uue tööstuse juhtide sõnul jääma Eestisse. Ühisettevõte loodab enda kätte saada neljandikku turust.

Põllumajandustootjate ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutatud uus tööstus plaanib tootmisega alustada 2020. aasta esimeses pooles, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tipptehnoloogial põhinevate seadmetega tehase rajamisse on kaasatud Saaremaa Piimatööstus, rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid.

"Tehas on planeeritud rajada Kesk-Eestisse, kus täna on suur kogus piima ja tuleb arvestada logistiliste ja muude kaasnevate kuludega. Tehase mahuks oleme planeerinud esimeses etapis 500 tonni päevas ja koheselt alustame ka laienduse planeerimisega kuni 1000 tonnini päevas, kuid et mitte võtta suuri riske nii finantsilisi kui ka hiljem tootmise alsustamisega, siis esimeses etapis on arvstatud 500 tonni piimaga," selgitas Saaremaa Piimatööstuse juht, MilkEst juhatuse liige Ülo Kivine.

Projekti esimese etapi maksumuseks on umbes 50 miljonit eurot. Piimatööstuse rajamiseks taotleb MilkEst PRIA kaudu investeeringutoetust. Tehase rajamise finantseerimiseks kaasatakse pangad ning finantsinvestorid, kes liituvad ettevõttega pärast PRIA esimese taotlusvooru otsuse selgumist.

Tööstuse toorpiim tuleb ettevõtte loonud ühistute liikmetelt, kuhu kuulub üle saja piimatootja.

"Kindlasti me ei orienteeru ainult ühele turule, meie toote valik jätab selle võimaluse, et isegi koduturul ühel hetkel olla, aga meie eesmärk ei ole koduturu tasakaalu sugugi rikkuda ja siin lihtsalt lammutama hakata. Eesmärk on see tänane 600-700 tonni, mis Eestist välja läheb, Eestis töödelda ja see raha, mis lisandväärtusena selle toote müügist saadakse, Eestisse jätta," rääkis Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juht Raul Soodla.

Praegu toodetakse Eestis 2000 tonni piima päevas, seega sooviks uus tööstus saada enda kätte neljandikku piimandusturust.

Piimatehas hakkab valmistama sajaprotsendiliselt ekspordiks mõeldud juustu, võid ja erinevaid pulbreid.