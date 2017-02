Veofirma pöördus raudtee kõrge kasutustasu pärast kohtusse

Mitmed veofirmad peavad Eesti Raudtee kasutustasusid liiga kõrgeks ning üks neist - E.R.S. - hakkab riigiga pidama kohtuvaidlust. Samuti pole veofirmad rahul selle aasta lõpus kehtima hakkava uue arvestussüsteemiga, mis kaotab senised raudteetasude piirmäärad.

Kokku pöördus kohtusse kaheksa raudteeveo- ja logistikafirmat, kuid Tallinna halduskohus võttis menetlusse ainult E.R.S.-i kaebuse. Vedajad leiavad, et neile määratav raudteekasutustasu on ebamõistlikult kõrge ning kaubaveoettevõtted maksavad sisuliselt kinni ka suure osa reisijatevedude poolt põhjustatud kuludest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui varasemalt, mis oli ka ebaõiglane, oli nii, et kui kaubavedude maht langes alla 25 protsendi, siis oleks pidanud enamuse kuludest maksma kaubavedude asemel kinni reisijateveod, siis suvel võeti vastu selline muudatus, et kui kaubevedude maht langeb alla kümne protsendi, alles siis hakkavad reisijateveod maksma suuremas ulatuses kasutustasu," selgitab kohtusse pöördumise põhjust advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Annika Jaanson.

Tehnilise järelevalve ameti väitel on sama tasu arvestamise metoodika kehtinud juba aastaid.

"Hetkel ei ole arvestussüsteemis midagi printsiibis muutunud. On muutunud osakaalud, aga mitte printsiibid ja tasu hind samuti. Prognoositud tasu sel aastal ja eelmisel aastal on olnud sama," väidab Tehnilise järelevalve ameti transporditeenistuse juhataja Heigo Saare.

Vedajatele teeb muret ka selle aasta detsembris kehtima hakkav uus raudteetasu arvestamise metoodika, mille tehnilise järelevalve amet on välja töötanud vastavalt üle võetud eurodirektiivile.

"Selle uue metoodikaga üks probleem on, et kaovad ära piirmäärad, ja teine, et see metoodika on üsna üldsõnaline - pole võimalik täpselt aru saada, miks ja kuidas neid tasusid arvestatakse, aga niipalju, kui täna on võimalik seletuskirjadest aru saada, siis need tasud jäävad ikka samasse suurusjärku, kui on olnud kehtiva metoodika alusel," põhjendab vandeadvokaat Jaanson.

"Põhimõtteline muudatus ongi see, et kaovad ära need tänased piirmäärad ja selline kulude jaotus, nagu on täna määrusega kehtestatud, et mis osa peab maksma reisivedaja ja mis osa kaubavedaja," ütleb Saare.

Uue metoodika küsimuses on vedajad pöördunud kaebusega õiguskantsleri poole.