Eesti Gaas. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Alates eelmise aasta sügisest on maailmaturu õli- ja gaasihinnad pärast kolme aasta pikkust langusperioodi tõusule pööranud. Sellega seoses oleme sunnitud korrigeerima ka Eesti Gaasi pakutava maagaasi hinda," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov pressiteate vahendusel

"Positiivne on see, et hinnamuutus langeb aega, mil kulud gaasiküttele tänu soojematele ilmadele juba langevad. Tavalise gaasipliiditarbija jaoks piirdub lisakulu aga keskmiselt vaid mõnekümne sendiga kuus," lisas Kotov.

Kui aprillini maksab maagaasi üldteenuse hind 0,3333 eurot kuupmeetri kohta ilma käibemaksuta ehk koos käibemaksuga 0,400 eurot kuupmeetri kohta, siis aprillist tõusevad tasud 11 protsenti vastavalt käibemaksuta 0,37 euroni kuupmeetri kohta ja käibemaksuga 0,444 euroni kuupmeetri kohta.

Koos hinnamuutusega lubab Eesti Gaas kodukliendile aasta otsa hinda mitte tõsta. "Me lubame kodukliendile, et sel kevadel jõustuv hind ei kalline kuni 31. märtsini 2018," ütles Kotov. "See tähendab, et klient ei pea kartma sügisel või aasta lõpus, vastu järgmist kütteperioodi hinnatõusu, mis maailmaturu hinnadünaamikat arvestades on tõenäoline."

"Eesti Gaasi huvi on see, et meie lojaalsed kliendid saaksid just talveperioodi võimalikult väikeste kuludega mööda saata, nii nagu sel aastal," sõnas Kotov. "Kui aga maagaasi turuhinnad peaksid vastu ootusi taas langema, siis langetame müügihinda uuesti."

Maagaasi üldteenuse hind näitab kehtivat hinnalage, lähtudes maailmaturu naftahindadest. Iga kliendi personaalne hind sõltub tema gaasitarbimise mahust ja tooteportfelli iseloomust Eesti Gaasis ning kajastub tema arvel.