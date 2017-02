PSA Peugeot Citroën soovib osta General Motorsi tütarfirmat

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) vaatas erakorraliselt üle, kuidas on kasutatud Tallinna Televisiooni (TTV) endise juhi Toomas Lepaga seotud äriühingutele antud toetusi. Auditist selgus, et Lepa äriühingud on deklareerinud kulutusi, mida tegelikult ei tehtud ja tagasi tuleb maksta 25 000 eurot.