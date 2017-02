PSA Peugeot Citroën soovib osta Opelit

Tallinna linna initsiatiivil loodav Ühistupank loodab alustada tegevust sel aastal ja ootab veel vaid tegevusluba. Finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank on aga Ühistupangale loa andmise menetlust pikendanud. Üle 90 protsendi panga algkapitalist on panustanud Tallinna linn, mis on võtnud ka lisakohustuse kanda uue panga esimese kahe aasta võimalik kahjum.