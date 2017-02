Paroolikaartidega saab tulevikus teha vaid pisimakseid

Sajad tuhanded eestlased kasutavad netipanka sisselogimiseks ja ülekannete tegemiseks endiselt paroolikaarti. Vähem kui aasta pärast jõustuv eurodirektiiv lubab aga paroolikaardiga teha vaid pisimakseid ning enamik kliente peab valima uuema tuvastusvahendi.

Pangaliidu hinnangul kasutavad enamiku pankade eraklientidest umbes pooled paroolikaarte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See number on päris suur - umbes 300 000 klienti, mis on umbes pool meie digikanalite kasutajatest. Need on kliendid, kes peaksid leidma endale uued võimalused," rääkis Swedbanki digitaalsete teenuste osakonna juhataja Agnes Oidsalu.

Uued võimalused tuleb leida seoses eurodirektiiviga, mille liikmesriigid peavad üle võtma hiljemalt 2018. aasta jaanuari keskpaigaks. Direktiiviga pannakse pankadele ja teistele makseteenuste pakkujatele peale kohustus nõuda internetiülekannete puhul klientidelt tugevat autentimist, mis tähendab mobiil-ID, ID-kaardi, PIN-kalkulaatori või mõne muu paroolikaartidest turvalisema lahenduse kasutamist.

Paroolikaartide kasutus siiski päris keelu alla ei lähe, kuid ilmselt pannakse paika teatud piirmäärad, millest väiksemate summade puhul võib nende abil endiselt makseid teha.

"Pigem saavad need olema pisimaksed ja nende piirmäärade sees jääb pankade enda otsustada, kas ja kui palju nad lubavad paroolikaartidega makseid teha," ütles rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna jurist Kaarel Eller.

"Viimane tööversioon, mida mina olen kuulnud, oli see, et üksikute maksete puhul üle kümneeurosed maksed peaksid olema kinnitatud tugeva autentimisvahendiga ja väikesed maksed kogusummas, mis ületavad sadat eurot. Aga veelkord rõhutan, need on alles tööversioonid ja lõplikke kokkuleppeid ei ole," selgitas Oidsalu.

Ta lisas, et neile teadaolevalt tuleb tulevikus oma konto nägemiseks klientidel vähemalt kord kuus logida sisse tugeva ehk turvaliseks loetud autentimisvahendiga.

Rahandusministeeriumi hinnangul hakkavad ulatuslikud piirangud paroolikaartidele kehtima alates 2018. aasta lõpust.