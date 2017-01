Saksa autotootjate aktsiad langesid Trumpi hoiatuse järel

Trump ütles, et ta soovitab autotootjatel "mitte raisata oma aega ja raha", ehitades Mehhikosse tehaseid, vahendas BBC.

Ta lisas, et kui BMW müüks autosid USA-sse, siis peaks ettevõte maksma 35-protsendilist maksu.

"Kui te tahate autosid maailmas toota, siis ma soovin teile kõike paremat. Te võite ehitada autosid USA-le, aga eiga auto eest, mis tuleb USA-sse, te maksate 35-protsendilist maksu," rääkis Trump intervjuus Saksa ajalehele Bild.

"Ma ütleksin BMW-le, et kui te ehitate tehase Mehhikosse ja kavatsete müüa autosid USA-le ilma 35-protsendilise maksuta, siis võite selle unustada," lisas ta.

Frankfurdis langesid BMW aktsiad selle peale 1,4 protsenti, Volkswageni aktsiad 2 protsenti ja Mercedes-Benzi omaniku Daimleri aktsiad 1,8 protsenti.

Saksamaal nähti Trumpi kommentaare ähvardusena kõigile autotootjatele.

Saksamaa majandusminister Sigmar Gabriel ütles, et Saksa autotootjate karistamise asemel peaks USA ehitama paremaid ja tahetavamaid autosid.

"Maksude kehtestamine muudaks Ameerika autotööstuse halvemaks, nõrgemaks ja kallimaks," lisas minister.

BMW-l ja Mercedes-Benzil on juba USA-s suured tehased, kus nad ehitavad maastureid Aasia ja Euroopa turgudele eksportimiseks. Mõlemal ettevõttel ja ka VOlkswagenil on aga tehased ka Mehhikos, kus tööjõukulud on palju madalamad.

Eelmisel aastal hakkas BMW ehitama tehast San Luis Potosis, kus kavatseb alates 2019. aastast toota 150 000 3. seeria sõidukit aastas.

BMW kinnitas, et ei kavatse enda plaane muuta. "Tootmine on suunatud maailmaturule. Seega Mehhiko tehas täiendab Saksamaa ja Hiina tootmistehaseid," selgitas ettevõte.

Volkswagen alustas eelmisel aastal Puebla lähedal tootmist ning Daimler plaanib tuleval aastal hakata tegema Mercedes-Benzi sõidukeid Renault-Nissaniga jagatavas tehases Aguascalientes.

Trump kirjutas jaanuari alguses Twitteris, et Toyota peab maksma kõrget maksu autodelt, mida ettevõte ehitab Mehhikos USA turu jaoks.

Ka USA autotootjad on sattunud Trumpi kriitika alla selle eest, et toodavad autosid väljaspool USA-d odavamalt.

Ford on juba öelnud, et tühistab Mehhikosse kavandatud tehase ehituse ning laiendab selle asemel tegevust Michigani tehases.

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after...

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!