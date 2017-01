Tallinna vanalinna baarid viivad alkoholimüügi piirangu riigikohtusse

Suur-Karja baarid (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Vähemalt kolme baari esindajad kinnitasid, et kavatsevad riigikohtuni välja minna, kirjutab Postimees.

"See, et meil keelatakse määrusega ka toidu müümine, on ilmne äritegevuse piiramine ilma igasuguse õigusliku aluseta," ütles St. Patrick’s OÜ juhatuse liige Priit Vahe.

Niisamuti ütles Nimeta baar ja Route 13 omanikfirma OÜ Kanteron BVI juhatuse liige Vallo Palvadre, et nad kavatsevad Tallinna ringkonnakohtu otsuse vaidlustada riigikohtus, kuna linnavalitsuse korraldusega seatud kellaaegadega ei ole paraku võimalik majandustegevust jätkata.

Labor baarid omanikfirmade Lab OÜ ja Acacia Trade OÜ juhatuse liige Rando Säinas lisas, et kahe baari sulgemise tõttu on Suur-Karja tänav oluliselt rahulikum ning baaride kontsentratsioon, millega linn ja elanikud rahul ei ole, on oluliselt vähenenud - see oli ka kohtus üks etteheidetest, et baaride kontsentratsioon on seal kandis liiga suureks läinud.

Tallinna ringkonnakohus jättis hiljuti varasema halduskohtu otsuse muutmata ja OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ ja Kanteron BVI OÜ, Dublineri omanikfirma M&A Pubid OÜ ja Shootersi baare pidava Shotbar OÜ kaebused rahuldamata.