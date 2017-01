Seitse EL-i liikmesriiki ei ole jätkuvalt valmis euro kasutuselevõtuks

Eurod. (Foto: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix)

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet küsis Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises, millised EL-i riigid, kes peaksid eurotsooniga liituma, ent ei ole seda senini teinud, on kriteeriumide täitmisele lähedal ning kuidas innustab EL neid riike võetud kohustusi täitma.

Paetile vastas Euroopa Komisjoni liige Valdis Dombrovskis, kes viitas oma vastuses 2016. aasta lähenemisaruandele. "Selles järeldati, et ükski analüüsitud riikidest - Bulgaaria, Tšehhi, Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia ja Rootsi - ei täitnud kõiki euro kasutuselevõtmiseks vajalikke tingimusi," ütles Dombrovskis.

Ta märkis, et järgmine korrapärane lähenemise hindamine liikmesriikides, mille suhtes on kehtestatud erand, on kavas korraldada 2018. aasta juunis.

"Euroopa Komisjon jälgib, mil määral liikmesriigid lahendavad õiguslikke probleeme, millele juhiti tähelepanu lähenemisaruandes," lisas Dombrovskis.

Eurot kasutab 28-st EL-i liikmesriigist 19.