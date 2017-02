Esimesel päeval deklareerisid inimesed rekordkoguse tulusid

Kolmapäeval algas tulude deklareerimine. Juba praeguseks on selge, et esimesel päeval laekuvate deklaratsioonide arv kujuneb kõigi aegade suurimaks.

Õhtuse seisuga on laekunud 180 000 deklaratsiooni, mis ongi senine ühe päeva rekord. Mullu samaks ajaks oli deklaratsioone laekunud umbes 40 000 võrra vähem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskööks võib deklaratsioonide hulk ulatuda juba 200 000-ni.

Maksuamet hakkab inimestele raha üle kandma hiljemalt 28. veebruaril, kuigi tavaliselt tehakse esimesed väljamaksed isegi varem.

Amet kinnitas, et deklareerimine on kulgenud suuremate tõrgeteta.

"Ta võib olla hetkeks aeglasem, mitte väga oluliselt. Süsteem töötab kogu aeg, küsimus on ainult selles, et kui korraga tuleb rohkem rahvast, siis korraga lastakse teatud hulk läbi, aga süsteemiga ei ole mingeid probleeme, ja seda näitavad ka numbrid, et nii palju deklaratsioone on laekunud," kinnitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde rahustuseks neile, kes on saanud süsteemilt teateid ülekoormatusest, soovitusega hiljem uuesti proovida.