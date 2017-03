Kõikjal Eestis on nüüdsest lubatud isejuhtivate autode testimine

Alates neljapäevast on Eesti teedel ja tänavatel lubatud isejuhtivate autode testimine, kui autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli üle võtta.

Isejuhtiva tehnoloogia testimiseks Eestis tuleb taotleda sõiduki registreerimist ja taotleda sellele üksikkinnitust. Seejärel kontrollivad sõidukit enne registreerimist maanteeameti eksperdid liiklusohutuse ja isejuhtiva tehnoloogia valdkonnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Autodel peab olema sõidukis või kaugjuhtimise abil juht, kes vastutab sõiduki eest ning võtab vajadusel kontrolli üle.

Esimesed isejuhtivad sõidukid hakkavad Eestis regulaarselt sõitma testidesse Tallinnas alates 1. juulist, mil Viru ringilt hakkavad seoses Euroopa Nõukogu eesisutumisega Kultuurikatlasse regulaarselt sõitma kaks isejuhtivat bussi.

"Esialgu testimiseks seadust muuta vaja ei ole, aga tuleviku osas üks ülesanne, millega meie töögrupp tegeleb, ongi see, et analüüsida kogu õigusruum läbi. Siin on päris olulisi nüansse, mis vajavad ümbermõtestamist," selgitas isejuhtivate autode ekspertrühma juht Pirko Konsa.

"Hetkel ma juhin seda bussi ise, aga kui marsruut on paika pandud, siis piisab bussi liikvele ajamiseks vaid nupuvajutusest," selgitas bussi testinud Helsingi Metropolia rakenduskõrgkooli projektiinsener Oscar Nissin.

Tema sõnul on Soomes olnud isejuhtivate sõidukitega vähe probleeme. "Ei midagi suurt ning ka väiksemaid probleeme pole olnud palju. Väiksemaid probleeme on põhjustanud teised autojuhid, kes on liiga lähedale sõitnud, nii et buss on seisma jäänud. Samuti on andurid väga tundlikud, nii et kui maas lebab puulehti või õhus on tolmu, siis võib buss ka hädapidurit tõmmata, kuid need on pisiprobleemid," selgitas Nissin.