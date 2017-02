OTSE: Eesti Energia teenis mullu ajaloo suurima puhaskasumi

Hando Sutter pressikonverentsil. (Foto: ERR)

Eesti Energia käive langes mullu 4,5 protsenti 732,1 miljonile eurole, ent puhaskasum oli mullu 171 miljonit, kasvades aastaga 130,5 miljoni euro võrra. See oli ettevõttele läbi ajaloo suurim puhaskasum.

Ehkki turuolukord oli aasta alguses keeruline, oli aasta teine pool märksa soodsam. Eriti tugev oli neljas kvartal, teatas kontsern börsile. Müügitulu langus tulenes peamiselt tuletistehingutelt teenitud tulu vähenemisest nii elektri kui ka vedelkütuste puhul.

"Keerukale tegevuskeskkonnale vaatamata lõpetas Eesti Energia 2016. aasta majandustulemustega, mis osutusid oluliselt paremaks, kui aasta alguses ootasime," märkis juhatus majandusaasta aruandes.

Eesti Energia kulumieelne kasum (EBITDA) tõusis rekordkõrge 327,3 miljoni euroni, seda toetas elektri ja võrguteenuse segment. Suurima panuse sellesse andis aga Auvere elektrijaama ehitamisega seotud leppetrahvist teenitav tulu summas 68,6 miljonit eurot.

Kokku tootis Eesti Energia 2016. aastal 9,1 teravatt-tundi elektrienergiat, mida on 18 protsenti rohkem kui 2015. aastal. Põlevkiviõli toodang kahanes aastaga kuue protsendi võrra 318 000 tonnini.

Eesti Energia juhatuse esimees rääkis pressikonverentsil, et 2016. aasta 15. jaanuaril saavutati iseseisvusaja elektritootmise rekord.

1. juulist 2016 jõustus ressursitasu määra sidumine kütteõli maailmaturu hinnaga. Sestpeale on ressursitasu tuntavalt tõusnud ning tõuseb teisest kvartalist veelgi. Seega teenib riik oma ressursi eest suuremat tulu.

Eesti Energia uuendas oma strateegilist tegevuskava 2020. aastani.

Selle käigus suurendatakse põlevkivi kasutamise võimekust Eesti elektrijaamas. Selleks tehakse kaheksandale plokile ümberehitus maksumuses 15 miljonit eurot, ehitustööd lõppevad käesoleva aasta lõpuks.

General Electric ehitab Auvere elektrijaamale uue kottfiltri, et saavutada projekteerimistingimustele vastavad madalad tolmu emissiooninormid. Vahekokkuleppe kohaselt maksab GE EE-le leppetrahvi 66 miljonit eurot jaama üleandmise hilinemise eest. See trahv katab perioodi 2015. aasta novembrist 2016. aasta novembrini. Kokku lepiti ka edasine leppetrahvi arvestamise metoodika, millega GE kompenseerib saamata jäänud tulu hilinemise eest. AUvere jaama vastuvõtmine peaks toimuma käesoleva aasta oktoobris. Sutter tunnistas, et läbirääkimised nii suure ettevõttega ei käinud lihtsalt.

Jordaania projektist räägib EE edaspidi, töö projektiga käib.

2016. aasta oktoobrist alstas EE maagaasi müüki koduklientidele. Äriklientidele on gaasi müüdud juba kolm aastat.

EE-s käivad ettevalmistused turgude laiendamiseks: asutatud on ettevõte Poolas, müügimeeskond on seal juba koos. Lisaks analüüsitakse Läänemere-äärsetesse riikidesse sisenemist.

Tänavu veebruaris alustas EE katselist õltootmist vanadest rehvidest. Pilootkatsetus toimus veebruari keskel. Põlevkivi hulka lisatakse teatud kogus rehvihaket ning koguseid suurendatakse järk-järgult. Kui see protsess toodangu kvaliteeti ei halvenda, võetakse meetod töösse.

2016. aasta septembris sai EE keskkonnaministeeriumilt loa Narva allmaakaevanduse rajamiseks. Maa-alune kombainkaevandamine võetakse kasutusele kõrvu avakaevandamisega. Sellega väheneb põlevkivikadu 5-10 protsendini. Avamaakaevandusega ulatub kadu kuni 25 protsendini.

EE jätkab taastuvenergia tootmise arendamist. Liivi lahe meretuulepargi planeering on lõppjärgus, peatselt alustatakse keskkonnamõjude hindamisega. Seejärel selgub täpsem ajakava ja tööde maht. Päikeseenergiat ollakse valmis tootma ka otse kliendi juures.

Ammendunud Tootsi suursoo turbamaardlasse rajatakse tuuleparki 4150 hektarile. Kokku rajatakse sinna 46 tuulikut, neist esimeses etapis 38. Tuulepargi võimsus on ca 138 MW. See on Baltikumi suurim tuulepark, mille võimsus kataks Pärnumaa suuruse piirkonna eletrienergia vajaduse. Tootsi tuulepark asub 25 km rannikust, inimasustusest eemal. Rajamine käib koos võitlusega, kus tegeldakse erinevate huvigruppidega debateerimisega, kes ei nõustu tuulepargi rajamisega. Tuuleparki kavatsetakse rajada aastatel 2017-2019. Keskkonnauuringutega alustati 2011. aastast.

2016. aastal kaevandati 13,3 miljonit tonni põlevkivi ja kasutati 15,23 tonni. Kiviõli keemiatööstuselt osteti 946 000 tonni põlevkivi juurde, kuna oma varudest ei piisanud.

Pea pool müügituludest tuli elektrimüügist. Alates juunist on Eesti massiivselt elektrit eksportinud. 12 kuu elektri netoeksport oli 2kaks teravatt-tundi.

Vedelkütuste osakaal müügituludes oli üheksa protsenti. Aasta oli vedelkütuste turul keeruline, kuid aasta teine pool tõi EE vedelkütuste müügis kasumisse. Vedelkütuseid toodeti 318 tonni. aasta teises pooles, kui õliinnad tõusid, kasutati võrdselt nii Enefit 280 kui Enefit 140 õlitehast.

Enefit 280 tehas töötab nüüdseks ligilähedaselt kavandatud võimsusele ja on kasumlik, kinnitas Sutter. 2016. aasta viimases kvartalis tootis tehas 91 000 tonni õli ning samas mahus plaanitakse jätkata ka tänavu.

Möödunud aastal viidi lõpuni 2013. aastal alanud arvestite vahetamine kaugloetavate vastu. Kokku paigaldati ca 623 000 arvestit.

Praegu töötatakse Enefit Taastuvenergia IPO ehk vähemusosaluse börsileviimise nimel.

Finantsdirektor Andri Avila rääkis, et äritulud kasvasid 2016. aastal 38 miljonit eurot ehk viis protsenti. Ärikulud vähenesid 23 miljonit eurot ehk 4,4 protsenti 528 miljonilt 504 miljonile eurole. Ettevõtte kulude vähenemise taga on Avila sõnul süsteemne töö.

Ettevõtte puhaskasum kasvas üle nelja korra, 40,5 miljonilt eurolt 171 miljonile eurole. See on EE-le rekordiline puhaskasum.