Draghi sõnul on Euroopa Keskpank valmis vajadusel varaoste laiendama

Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Scanpix)

Euroopa Keskpanga (ECB) presidendi Mario Draghi sõnul on keskpanga nõukogu vajadusel valmis tulevikus varaostukava mahtu või kestust laiendama.

Kui inflatsiooni väljavaated muutuvad kehvemaks, on nõukogu valmis kasutama kõiki võimalikke rahapoliitilisi vahendeid, ütles Draghi neljapäeval pressikonverentsil Frankfurtis. Ta tõi välja, et seejuures on ECB nõukogu vajadusel valmis laiendama varaostukava mahtu või selle kestust.

ECB nõukogu kinnitas neljapäeval, et keskpank jätkab igakuiseid varaoste 80 miljardi euro ulatuses kuni 2017. aasta märtsi lõpuni. Alates 2017. aasta aprillist teeb keskpank netovaraoste 60 miljardi ulatuses kuni 2017. aasta detsembri lõpuni või vajaduse korral kauem.

Keskpanga president rääkis, et maailmamajandus näitab teatud märke taastumisest, ent möönis samas, et euroala kasvuväljavaadete osas on ülemaailmsete faktorite tõttu riskid allapoole. Inflatsioon tervikuna peaks tema sõnul lähiajal energiahindade võrdlusbaasi toel tugevnema.

Neljapäevasel istungil otsustas Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu jätta peamised intressimäärad muutmata. Draghi kinnitas pressikonverentsil, et intressimäärad jäävad eelduste kohaselt praegusele või sellest madalamale tasemele pikemaks ajaks, ent igal juhul pikemaks ajaks kui varaostukava ajaperiood.

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi jättis keskpank 0 protsendile. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäära jättis EKP -0,4 protsendile ning laenamise püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsendile.

Rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole.