Fotod: Megastari esimene graafikujärgne väljumine Tallinna sadamast

Pühapäeval leidis Tallinna sadamas aset Tallinki uue, veeldatud maagaasil (LNG) sõitva kiirlaeva Megastar esimene graafikujärgne väljumine.

Megastari võttis AS-i Tallink Grupp tütarfirma Tallink Line Ltd. Soomes Meyer Turku laevatehases vastu eelmise nädala teisipäeval.

Megastar on 212 meetrit pikk, mahutab 2800 reisijat ja 800 sõidukit ning laeval on kaasaegsed kahel kütusel, LNG-l ehk veeldatud maagaasil ja diiselkütusel töötavad mootorid.

Peamise kütusena hakatakse kasutama keskkonnasäästlikumat maagaasi, mis võimaldab vähendada heitkoguseid ja energiakulu. Uus laev järgib kõiki praeguseid ning teadaolevalt kehtima hakkavaid nõudeid heitgaaside seirealadele, mille hulka kuulub ka Läänemeri.

Megastaril on reisijatele välja töötatud neli teenuseklassi ehk traditsiooniline Star klass, eraldi salongiga Comfort klass, eksklusiivse salongiga Äriklass ja uus istumissalong.

Laeval on läbi kahe teki laiuv 2800 ruutmeetrise kaubanduspinnaga uudsete iseteeninduslahendustega Traveller Superstore ning seitse erinevat restorani, kohvikut ja baari. Laeval on olemas ka laste mänguala ning lemmikloomade hoiukohad.

Uue laeva sõidukiirus on 27 sõlme ning laev opereerib Tallink Shuttle teenust Tallinna-Helsingi liinil, asendades reisilaeva Superstar.

Laeva maksumus on ligikaudu 230 miljonit eurot, millest 184 miljoni eurot finantseeriti Finnish Export Credit Ltd.-lt saadud pikaajalise laenuga.

Laen on tagatud Soome ekspordikrediidi agentuuri "Finnvera" garantiiga ja laenu korraldas Nordea Bank Finland Plc. Laeva üleandmisel välja makstud laenu tähtaeg on kaksteist aastat ja laen kannab OECD turu baasintressimääral (CIRR) põhinevat fikseeritud intressimäära.

Megastar on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud läbi fondi Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the Sea.