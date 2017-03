Leht: Tartu bussiveohanke võidab tõenäoliselt Go Bus

(Foto: Postimees/Scanpix)

Bussihankelt kõrvaldati aktsiaselts Liepājas autobusu parks ning saatuslikuks sai firmale väidetavalt vale kuupäev maksuvõlgade puudumist kinnitaval dokumendil, kirjutab Tartu Postimees.

Kõige odavam on praegustel andmetel justkui MRP Linna Liinide pakkumus neli miljonit eurot, kuid konks on selles, et MRP pakkumus käib poole aasta kohta.

Odavuselt järgmine ja tõenäoline võitja on lehe andmetel Go Busi pakkumus, mille suurus on 6,6 miljonit eurot, järgnevad kõrvaldatud Liepja ettevõte 7,1 miljoni ja Hansa Bussiliinid 7,45 miljoni euroga ning Sebe tütarfirma Eesti Bussi pakkumus on 7,5 miljonit.

Veel üks konkureerima tulnud Läti ettevõte, Sabiedriskais autobuss, pakkus 8,8 miljonit ning kõige kallim oli Atko Transpordi ja Atko Liinide ühispakkumus 9,4 miljonit eurot.

Ülikoolilinna linnaliinidele bussivedajat otsitakse perioodiks 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2029.