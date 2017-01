VKG palkab töötajaid, kuid lähiaastail suuri investeeringuid ei tee

Ahti Asmann. (Foto: Postimees/Scanpix)

VKG koondas veidi enam kui aasta tagasi nafta hinna kukkumise tõttu 479 töötajat. "Tänaseks oleme neist tagasi võtnud 210 ehk töötajate arv on kokkuvõttes [kriisi põhjast alates] vähenenud 269 võrra," selgitas VKG juht Ahti Asmann ERR-ile. Kokku töötab kontsernis enam kui 1700 inimest.

Sel aastal plaanib VKG kaevandusse tööle võtta vähemalt 35 inimest. Asmanni sõnul sooviks ettevõte võtta tööle tegelikult umbes 60 inimest, kuid lubatud kaevandamismahu piir tuleb ette.

"Kui teatud kogus on jäänud eelmistest perioodidest kaevandamata, saaksime me [tagantjärgi] rohkem kaevandada, aga kahjuks saab selle jaoks esitada taotluse vaid kord aastas - augustikuus," ütles Asmann.

Kriisi ajal, kui nafta hind langes 28 dollarini barreli eest ning VKG koondas töötajaid, peatati vanemate Kiviter-tehaste töö. Nafta hinna tõustes otsustas VKG need tehased taas tööle panna, kuid tehaste töölepanek läks arvatust kiiremini. Seetõttu küsiski VKG riigilt juurde koguse, mis tänase seisuga tundub liiga vähe, kuid järgmine võimalus küsida tuleb alles augustis.

"Me ei osanud ette näha, et tehaste taaskäivitamine võtab nii vähe aega. Meil on soov kaevandada rohkem, aga regulatsioon ei võimalda luba taotleda mitu korda aastas," kinnitas Asmann.

Ministeerium ei pea süsteemi muutmist vajalikuks

Keskkonnaministeeriumi maapõueosakonna juhataja Maris Saarsalu ütles ERR-ile, et ei pea mõistlikuks süsteemi muutmist. Ta lisas, et aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi tagantjärele kaevandamise võimaldamine muutis süsteemi niigi väga oluliselt paindlikumaks.

"Maapõueseaduses on sätestatud mitmed tähtajad süsteemi rakendamiseks, näiteks peab keskkonnaministeerium igal aastal 1. augustil tegema oma veebilehel teatavaks, kui suure hulga põlevkivi tagantjärele kaevandamist järgmisel aastal võimaldatakse. Samuti info selle kohta, mis ajaks peab ettevõte esitama taotluse, kui palju soovitakse tagantjärele kaevandada, ning mis ajaks peab keskkonnaministeerium kinnitama, millises koguses põlevkivi tagantjärele kaevandada lubatakse," ütles Saarsalu.

"Tähtajad on määratud kaalutlusel, et oleks võimalik teha kõik vajalikud menetlustoimingud ja ettevõtte poolsed ettevalmistustööd limiidi kasutusele võtmiseks. Samuti on siinkohal oluline hoida süsteemi võimalikult lihtsana, läbipaistvana ning kooskõlas keskkonnatasude arvestamise põhimõtetega."

VKG vähendab võlakoormust, lähiaastail ei investeeri

Kuigi VKG töötajaskond vähehaaval kasvab, ei ole ettevõtte majanduslik olukord Asmanni sõnul praegu selline, mis võimaldaks lähema kolme aasta jooksul suuri investeeringuid teha.

Naftabarreli hind on tänaseks kerkinud aastatagusest põhjast ehk 28 dollari juurest umbes 55 dollari juurde ning Asmann hindas, et umbes sellisele tasemele jääb hind ka lähiaastal või isegi aastail. "Sellise hinnaga peame me hakkama saama. Olulist kasvu me ei näe. Kui peaks paremini minema, on tore, aga me ei arvesta kõrgemate hindadega." ütles ta.

Samuti märkis Asmann, et kui nafta hind oli põhjas ja ettevõtte seis kõige raskem, seadsid võlausaldajad ettevõttele piirangud. "Omanikud ei plaani kuni aastani 2019 mingit omanikutulu välja võtta isegi siis, kui turg seda võimaldaks," kinnitas ta. "Täna keskendume me võlakoormuse vähendamisele ja kui kõik läheb hästi, siis kolme aasta pärast oleme me väga tugevad."

Asmann ei soovinud avaldada, milliseid investeeringuid võiks VKG aastate pärast ette võtta, kuid Eestis asuv põlevkiviõli rafineerimistehas oleks tema sõnul äärmiselt riskantne investeering ning seda ka siis, kui sellesse koguda kokku nii Eesti Energia kui VKG põlevkiviõli.

"Ma tõsiselt kahtlen selle idee mõistlikkuses," märkis ta. "Kui vaadata, kui palju nõuab see investeering kapitali, siis äkki on ikka mõistlikum teha koostööd olemasolevate rafineerimistehastega."