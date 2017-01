Eesti Loto uue kesksüsteemi loob Austria firma Novomatic Lottery Solutions

(Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti Loto juhatuse esimees Heiki Kranich rääkis ERRile, et olemasolev kesksüsteem on ajale jalgu jäänud ning sellega on raske uusi mänge liidestada ning kasutusmugavust tagada. Seetõttu on uue kesksüsteemi hankimist ette valmistatud juba mitu aastat.

"Tavamängija märkab, et kasutusmugavus on palju suurem, sõltumata kanalist, mille vahendusel ta lotomängu ostab. Kindlasti saab ta üsna varsti märkama seda, et uusi mänge on lisandunud, ka tasumine mängude eest muutub lihtsamaks, sest praegu on vaja iga kord minna panka ja teha ostetud mängu eest ülekanne. Uues süsteemis saab olema e-rahakoltt, kuhu tehakse ühekordselt ülekanne ja ei ole vaja iga kord pangas käima hakata," selgitas Kranich.

Hankes osalesid tema sõnul kõik maailma tuntumad hasartmängutarkvara tootjad, paraku ei pakkunud ükski neist lahendust, mis olnuks Eesti Loto jaoks piisavalt paindlik ja nüüdisaegne. Seetõttu tühistati hange ja tehti uus, kuhu tuli rohkem osalejaid, kellest parima ja hea hinnaga lahenduse pakkus Novamatic Lottery Solutions.

"Me maksame Novomaticu kesksüsteemi tarkvara kasutamise eest seitsme aasta jooksul igal aastal 500 000 eurot. Võrreldes selle maailma tavapäraste hindadega on see väga väike summa. Esimeses hankes olid pakkumised, mis algasid kuskil 5,5 miljonist pluss iga-aastane hooldustasu. Puhtalt hinna tõttu ei saanud me esimeses ringis esitatud pakkumisi aktsepteerida," rääkis Eesti Loto juht.

Ta lisas, et seetõtttu esitati teises voorus hinna osas väga karmid tingimused, mida pakkujad ületada ei tohtinud, ja tänu sellele saavutati ka väga hea tulemus.

Hanke võitnud NLS hakkab nüüd uut süsteemi arendama ja tulemuseni peaks jõutama tuleva aasta novembri alguseks.

Leping on alla kirjutatud seitsmeks aastaks ning seejärel tuleb teha uus hange.