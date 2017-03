Gazprom tegi pakkumise, mis tõotab Eestile gaasi hinnalangust

(Foto: Euroopa Komisjon)

Kokkuleppele jõudmine tähendaks Brüsseli ühe suurema ja kauem kestnud monopoliuurimise lõppemist. Protsess algas 2011. aasta septembris, mil kümne riigi 20 paigas korraldati etteteatamata reid.

Komisjon avaldas esmaspäeval Gazpromi esitatud ettepanekud, millega gaasimonopol lubab kõrvaldada Kesk- ja Ida-Euroopa tarbijatega, sealhulgas Eesti tarbijatega, sõlmitud gaasitarnelepingutest lõplikult ja alatiseks kõik turgu killustavad klauslid.

See võimaldab gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas. See tähendab, et edaspidi saab Eesti ilma Gazpromi tarnelepingutest tulenenud piiranguteta gaasi eksportida muudelt EL-i gaasiturgudelt ning sinna gaasi importida.

Komisjon leidis uurimise käigus, et üks peamistest põhjustest, miks hinnad olid Kesk- ja Ida-Euroopas kõrgemad, oli see, et puudus võimalus võtta aluseks konkurentsivõimelistel gaasibörsidel kehtivaid hindu.

Gazprom on nüüd võtmas kohustuseks anda Eesti tarbijatele võimalus taotleda kõigi edaspidi sõlmitavate pikaajaliste lepingute puhul uut läbirääkimist gaasihinna üle, kui hind erineb võrdlusalusena kasutatavast Lääne-Euroopa hinnast.

Euroopa Komisjon toob esile, et lepingulist hinda oleks võimalik sageli läbi vaadata ning läbivaatamiste ajakava ühtlustuks ning gaasiturgude suurem lõimimine aitaks iseenesest juba kaasa konkurentsivõimeliste hindade tekkele.

Luba vahetustehinguteks

Võrreldes praeguse olukorraga annaks Gazpromi pakutud lahendus võimaluse suurendada gaasitarneid Eestisse ka vahetustehingute abil.

Baltimaade gaasiturge ühendava gaasitaristu puudumise tõttu on Baltimaad endiselt suurel määral isoleeritud ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudest ning Eesti tarbijate võimalused leida alternatiivseid gaasitarnijaid mujalt kui naabruses asuvatest Balti riikidest on olnud piiratud.

Gazprom annab edaspidi võimaluse vahetustehinguteks, tänu millele saavad tema tarbijad tarnida gaasi algselt kokkulepitud sihtkohtade, Poola ja Slovakkia asemel Balti riikidesse. See võimaldab Eesti tarbijatel otsida alternatiivseid gaasitarnijaid juba enne, kui saadakse juurdepääs Balti riike ja ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopat ühendavale gaasitaristule.

Märt Ots: parimaks lahenduseks jääb vabaturg

Eesti konkurentsiameti juht Märt Ots ütles, et lõplikku hinnangut Gazpromi ettepanekutele anda on vara, kuid kahtlemata on pakutu võrreldes kehtiva olukorraga parem. "Kaubanduse seisukohast on väga oluline, et ei keelata enam edasimüüki teistesse liikmesriikidesse. See oli kõige suurem ja halvem piirang, nn edasimüügi piiramine."

Samas toimub Balti riikides edasimüük tänasel päeval. Eesti-Leedu vahel juba gaasikaubandus toimub. Lätis avaneb gaasiturg selle aasta aprillis, märkis Ots.

Hinnalanguse suhtes on konkurentsiameti juht skeptiline, sest tegemist on jätkuvalt ühe tarnijast monopoliga. "Eks see hea lubadus ole jälgida Ida-Euroopale samasugust hinda nagu Lääne-Euroopale, kuid õnneks on meil tasakaalustav punkt Klaipeda vedelgaasiterminal. Seega hinnadiskrimineerimisele paneb juba täna teatud määral turg piiri."

Laias laastus on Ots seisukohal, et tegelikult on kõige parem lahendus igasuguse monopolivastaseks võitluseks vaba konkurentsi ja avatud turu loomine.

"Monopol on monopol. Ta võib oma käitumist parandada ja asjad paremaks teha, aga igasugune monopoli reguleerimine on kunstlik lahend. Ainuvõimalus Eestile ja Balti riikidele on alternatiivsete tarneahelate loomine. See on täna juba tugevalt töös. Peagi läheb ehitusse Poola-Leedu gaasiühendus, mille tulemusena saavad Balti riigid gaasi ka mujalt allikatest kui ainult Venemaalt," ütles Ots.

Konkurentsiameti juht peab vajalikuks ka veel ühe veeldatud gaasi (LNG) terminali ehitamist Balti riikidesse või Soome. "Monopole saab ohjeldada, neile saab päitseid pähe panna, nendega saab kokkuleppele jõuda, aga parim lahend on vabaturg. Õnneks peab tõdema, et Balti riigid on selgelt liikumas vabaturu suunas."

Kokkulepet veel pole

Euroopa Komisjon kutsus liikmesriike ja huvirühmi üles esitama oma seisukohti Gazpromile kavandatud kohustuste kohta seitsme nädala jooksul. Seejärel kujundab komisjon kõiki talle esitatud märkusi arvesse võttes välja lõpliku arvamuse selle kohta, kas kavandatud kohustused on piisavad komisjoni konkurentsialaste kahtluste kõrvaldamiseks.

Kui kohustusi peetakse piisavaks, siis võib komisjon vastu võtta otsuse, millega muudetakse kohustused Gazpromi jaoks õiguslikult siduvaks.

Kui äriühing võetud kohustusi ei täida, siis võib komisjon määrata trahvi, mis moodustab kuni 10% äriühingu käibest kogu maailmas, ilma et peaks tõendama EL-i konkurentsieeskirjade rikkumist.