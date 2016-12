Ossinovski: alkoholi müügipiirangud pole maapoodidele liialt kulukad

(Foto: Postimees/Scanpix)

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul pole teda suudetud siiamaani ära veenda, et väikeste maapoodide jaoks on alkoholi kavandatavad müügipiirangud liiga kulukad ja keerulised.

Erinevad huvigrupid ja osapooled on püüdnud veenvalt tõestada väga paljusid asju alkoholieelnõu osas, ütles Ossinovski valitsuse pressikonverentsil. "Mind ei ole ära veendud, et see on erakordselt kulukas ja peaaegu, et võimatu," lisas ta.

Kabinet on Ossinovski sõnul eelnõu arutanud ja jõudnud põhimõtetes kokkuleppele, nüüd koguneb veel alatöörühm, mis arutab detailide sõnastuslikud küsimused omavahel üle.

"Loodan, et lähiajal jõuame seda teha ja siis vaatame seda asja," märkis Ossinosvki. Peale tervise- ja tööministri kuuluvad alatöörühma veel majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Peaminister Jüri Ratas sõnas samuti, et kabinet on piiranguid arutanud ja väikeste maapoodide küsimus oli üks viimastest vaidluskohtadest, mis lauale jäid. "Minu palve oli, et kolm ministrit seal ühise keele leiavad," sõnas Ratas.

Ratase sõnul tuleb arutada, et kas seina ehitus on maapoodidele liiga suur investeering ja missugusel kujul seda teha tuleb.

"Meie [Keskerakonna] seisukoht on selgelt see, et me toetama alkoholipiiranguid, küsimus on, et kuidas nüüd teatud detaile lahendada, lisas Ratas.

Majandusminister Simson ütles intervjuus Postimehele, et valitsus kavatseb leevendada ka Jevgeni Ossinovski alkoholi reklaami- ja müügipiirangute paketti, kuna praegu on seal liiga karmid nõuded maapoodidele. "Maapoodidele lisakoormuse panemine võib viia olukorrani, kus maal poe pidamine pannakse kahtluse alla. See on see küsimus, kus püüame Ossinovskiga leida optimaalset lahendust ja ma tean, et ka teistel ministritel on veel küsimusi," ütles minister.