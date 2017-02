Ravimitootja Interchemie võib tootmise Eestist Leetu viia

Tabletid (Foto: Antonio Scorza/AFP/Scanpix)

Ettevõte alustas tegevust 1999. aastal ning 2002. aastaks oli neil Eestis 74 müügiluba, kuid enamikust neist jäi ettevõte ilma, kui veterinaarravimite müügilubadega tegelemine anti ravimiametile, kirjutab Postimees.

"Arvestades, et viimase ravimi müügiloa menetlus kestis lubatud seitsme kuu asemel 32 kuud, siis kui kõigi meilt kunagi äravõetud müügilubade taastamine läheb samas tempos, kulub selleks pea 200 aastat. Ametnike suhtumine ja ebakindlus mõjutavad välisinvestoreid oluliselt rohkem kui uus Eesti märk," märkis Interchemie registratsiooniosakonna juhataja Sander Murumets.

Ettevõtte juhi ja 49 protsendi omaniku Veiko Saluste sõnul kavandab Interchemie uue tehase rajamist, mis tähendaks umbes 15 miljoni euro suurust investeeringut, looks 150–200 uut töökohta ning valida on Eesti ja Leedu vahel, kusjuures viimases on asjaajamine oluliselt nobedam ehk need saab tehtud kuue kuni üheksa kuuga.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse sõnul on reeglid ja tähtajad kõikjal Euroopa Liidus ühesugused ning ka Leedus.

"Muidugi oleme huvitatud ravimitootmise jätkumisest Eestis, kuid kohaldatavates nõuetes ei saa erisusi teha, nõuded on ühesugused kõigi jaoks," märkis Jesse.