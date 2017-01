Leht: loodav riiklik tuulepark jätab eratootjad miljonite toetuseurodeta

Tuulepark (Foto: Nuon/Creative Commons)

Eelmise aasta lõpus teatas valitsus, et Eesti Energiale eraldatakse endise Tootsi turbaraba maatükk, mis lubab riigi äriühingul püstitada 4000 hektarile 46 tuulikut, mis võib erasektoris tegutsevad tuulepargiomanikud jätta ilma miljonitest toetuseurodest.

Eesti Päevaleht kirjutab, et erasektori tuulepargiomanikud on hakanud riikliku ja seni võimsaima tuulikupargi rajamise vastu võitlema ning asi on antud Euroopa Komisjonile vaagida, samuti nõuavad tootjad Eesti Energiale eraldatud Tootsi turbaraba maatüki enampakkumisele panekut.

Riik maksab tuuleenergia tootjatele igal aastal subsiidiumi 53 eurot iga toodetud megavatt-tunni eest kuni 600 gigavatt-tunni täitumiseni ja nii igale tuulepargile 12 aastat järjest ning seni on kõik Eesti tootjad umbes sellises mahus tuulest elektrit tootnud ja toetus on kõigi tahtjate vahel sõbralikult jaotunud.

Praeguse suurima tootja Nelja Energia järel, mis kasseerib aastas kogutoetustest umbes poole ehk ligikaudu 17 miljonit eurot, on just Eesti Energia juba praegu teine suurim toetusesaaja.

Kui riigifirmal valmiks 2019. aastaks vähemalt 38 tuulikuga park Pärnumaale, suudaks see aastas toota hinnanguliselt 300 GWh elektrit ning selliste kogustega on selge, et kõigile enam täismahus toetust ei jaguks.

Seetõttu peaksid kõik tootjad mingi aja aasta lõpus ilma toetusrahata läbi ajama, saades müüdud elektri eest ainult turuhinda.

Eesti Energia on veendunud, et konkurendid tunnevad Tootsi maatüki vastu elavat huvi seepärast, et tahavad projekti elluviimist takistada, mitte seal ise arendajaks hakata.

Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus ütles, et tema firma jääb Tootsi pargi kerkimise tõttu aastate peale kokku ilma 20–30 miljonist toetuseurost.



"Kuidas me saame tulevikus oma investeeringuid planeerida, kui riik ühel hetkel lihtsalt otsustab ehitada tuulepargi, mis moodustab poole sellest, mida erainvestorid on rajanud kümne aasta jooksul,” nentis Kruus.

Kruus jättis lahtiseks, kas Nelja Energia tahaks ise Tootsis tuuleparki arendada ja maatüki osta, kuid rõhutas, et riigi tegevus, millega antakse riigifirmale põhjendamatuid eeliseid, on põhimõtteliselt vale.

Rahandusministeeriumi kinnitusel andis riik antud juhul maa üle turutingimustel ning see tegevus on igati kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja selgelt omaniku pädevuses.

Eelmise aasta lõpus tuli uus valitsus välja jõuliste avaldustega viia osa riigifirmasid lõpuks ometi börsile ning kavatsuse nimekirja kuulub ka Eesti Energia tütarfirma Enefit Taastuvenergia, millest 49 protsenti võiks Tallinna börsile jõuda veel selle aasta sees.