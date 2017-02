Gaasitrassi Nord Stream 2 ehitaja on selgunud

(Foto: AFP/Scanpix)

Allseas paigaldab kaksikjuhtme mõlemad, paralleelselt kulgevad torud. Töö teostatakse 2018. ja 2019. aastal. Läänemerel kasutatakse kolme torupaigalduslaeva: Pioneering Spirit, Solitaire ja Audacia, teatas Nord Stream 2 esmaspäeval.

Dünaamiliselt positsioneeritavate ning ilma ankruteta täpselt manööverdavate laevade kasutamine võimaldab säästa Läänemere keskkonda ning on tihedalt laevatataval merel turvalisem. Allseas Solitaire paigaldas ka osa Nord Streami esimesest torujuhtmest Soome lahes, seisab ettevõtte pressiteates.

Nord Stream 2 AG projektidirektori Henning Kothe sõnul on nüüd kõik vajalikud lepingud sõlmitud, et viia projekt ellu graafikujärgselt. "Torude tootmise, katmise ja logistikapartnerid valisime 2016. aastal. Leping Allseasiga on järjekordne teetähis Nord Stream 2 projekti jaoks. Mul on väga hea meel, et oleme leidnud spetsiifilisel avamere torupaigalduse turul vajaliku võimekuse,” lisas ta.

Nord Stream 2 projekteerimine, hangete korraldamine, uuringute läbiviimine, keskkonnamõjude hindamine ning lubade taotlemine edenevad ettevõtte teatel plaanipäraselt. "Torusid toodetakse kolmes tehases ning käesoleva aasta esimese kvartali lõpuks valmib neid 480 kilomeetri ulatuses. Uurimislaevad on läbi sõitnud ligi 45 000 kilomeetrit piki torujuhtme koridori, et tagada turvaline paigaldus minimaalse keskkonnamõjuga. Nord Stream 2 rajamisel osaleb 200 ettevõtet 20 riigist."

Nord Stream 2 on Läänemerre planeeritav 1200 kilomeetri pikkune torujuhe, mis transpordib maagaasi maailma suurimatest maardlatest Venemaal Euroopa tarbijatele. Allseas Group S.A. on ülemaailmne avamere torupaigalduse, raske tõste ja veealuse ehituse ettevõte.