Euroopa Komisjoni hinnangul on Eestis hästi toimiv tööturg

Järgneval kümnendil enim kasvava/kahaneva töötajate arvuga tegevusalad. (Foto: OSKA uuring/SA Kutsekoda)

Reformid, investeeringud ja vastutustundlik eelarvepoliitika viivad Euroopa majandust edasi, ütles liikmesriikide eelarvearuandeid tutvustanud Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Kuigi Euroopa sotsiaalmajanduslik olukord on paranenud on endiselt probleeme tööpuuduse, vaesuse ja suurte palgaerinevustega. Kõige probleemsem riigieelarve on Itaalial, kus puudujääk ületab lubatut 0,2 protsendi võrra, märgib Komisjon. Dombrovskis ütles, et Roomale antakse ajapikendust aprillini. Euroopa majandust pidurdavad Dombrovskise sõnul hapuks läinud laenud, millega peaksid liikmesriigid kiiremas korras tegelema.

Seevastu Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kellel ei ole probleeme eelarvega, teiseks oleme täitnud eeskujulikult hariduse ja tööturu jaoks seatud eesmärke. Samas on tööturu varjuküljeks tööjõu vähenemine.

Valitsuse plaanitavad laenud ning maksusüsteemi muudatused on põhimõtteliselt Euroopa reeglitega kooskõlas, ütleb Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

"Need plaanid, mis täna on teada, ei tohiks komisjoni vaatevinklist suuri probleeme tekitada. Kui lühidalt öelda, siis seni, kuni struktuurne defitsiit jääb 0,5 protsendi piiresse, on see Euroopa reeglitega kooskõlas," lausus Kasemets.

Kuna Komisjon on aastaid soovitanud maksu transpordi valdkonnas, siis võimalik automaks oleks samuti nende meele järele. Jätkuvalt on Eestis probleem teadus- ja arendustegevuse tulemuste kasutamisega kõrgema lisandväärtusega toodeteks.

Ühe uue sõlmkohana näeb Komisjon Eesti puhul nii välisinvesteeringute kui ettevõtete investeeringute vähesust, seda eriti tööstuses.

Järgmised soovitused riikidele avaldab Komisjon tuleval kevadel.