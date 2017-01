Tööandjad ja opositsioon on küpsete firmade tulumaksumuudatuse suhtes kriitilised

Ettevõtjad peaministri tänuüritusel Stenbocki majas. (Foto: TaunoTõhk)

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul oleks muudatusest kõige suurema mõjuga plaan alandada nö küpsete ehk ülekapitaliseeritud firmade regulaarselt makstavate dividendide maksumäära 20 protsendilt 14-le. Eesti ettevõtete jaotamata kasumid ulatuvad miljarditesse eurodesse, kuid nende väljavõtmist Eestis takistab Lätist ja Leedust kõrgem maksumäär. Muudatus peaks olema kasulik näiteks suurettevõetele, kellel on tütarettevõtted kõigis Balti riikides.

"Kui me räägime näiteks sellest uuest madalamast ettevõtte tulumaksust nn küpsetele firmadele, siis seal loodetakse esimesel aastal juba kümnetesse miljonitesse ulatuvat plussi, koguni üle saja miljoni," selgitas Jegorov, mööndes, et tegemist on küll esialgstete hinnangutega.

Kui palju tooks riigile kasu panditulumaks, mis piiraks tütarfirmade võimalusi oma kasumi laenuna väljamaksmist emafirmale, on Jegorovi sõnul veel vara öelda. Kuid tema sõnul polegi maksumuudatuste peaeesmärk täita riigikassat tuludega, vaid tõsta Eesti atraktiivsust.

Tööandjate keskliidu juhi Toomas Tamsare sõnul peletab aga panditulumaks investeerigud Eestist hoopis eemale.

"See viis, kuidas rahandusminister püüab neid probleeme lahendada, on täiesti vastuvõtmatu. Ehk sellisel kombel ülejala maksumuudatusi ette valmistada ja viia juba valitsusse, see on kõige halvem, mis majanduskeskkonnaga juhtuda saab, sest see muudab meie maksukeskkonna täiesti ettearvamatuks," ütles Tamsar.

Talle sekundeeris endine rahandusminister, reformierakondlasest riigikogu liige Maris Lauri.

"Ilmselgelt otsib valitsus enda lubadustele rahalist katet. Ja selleks ükskõik mis meetodid igalt poot väänata, karistada, järjest kamimaks minna. Mina ei näe, et see oleks ettevõtlussõbralik. Jah, on mingisugused sammud, mis on tõesti kasulikud ja mõttekad, mis pikaaegsete kasumimaksete puhul võimaldavad madalamat maksumäära," möönis Lauri. "Aga siis sinna kõrvale paneme teised asjad, mis selle positiivse kiiresti ära nullivad."