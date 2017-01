Leedo plaanib Saarte Liinidega sadamatasude osas kokkuleppele jõuda

Vjatšeslav Leedo (Foto: Postimees/Scanpix)

"Väinamere Liinid on sõnapidaja ja kui on esinenud võlgnevusi koostööpartnerite ees, on need ka tasutud. Ettevõte täidab võetud kohustusi ka edaspidi, kaasates vajadusel täiendavaid investeeringuid. Koostöö osas võib siinkohal välja tuua ettevõtte kütusetarnijaid, kes on konstruktiivsed koostööpartnerid ja kes oskavad ka dialoogi pidada. Leiame kokkuleppe ka Saarte Liinidega, kuigi poolte tahe ja ka kokkulepe oli lahendada erimeelsused kohtuväliselt," teatas Väinamere Liinid.

"Kindlasti ei kavatse Väinamere Liinid käituda viisil, nagu tehti ebaseaduslikku riigiabi saanud riikliku lennuettevõtte pankroti korral, kus ettevõtte töötajate ja koostööpartnerite nõuded jäeti rahuldamata ning alustati "puhtalt lehelt" teenuse osutamist uue lennuettevõttega," lisas ettevõte.

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinemere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot. Leedo hinnangul on see summa ülepaisutatud ja tegelikult on summa ettevõtete vaheliste mahaarvelduste tulemusel märgatavalt väiksem.

Nõude tagamiseks pöördus riigifirma kohtusse, mis möödunud aasta viimastel päevadel arestis Leedole kuuluva parvlaeva St.Ola. Leedole St.Ola arestimine ei meeldi. "Kuna St.Ola riigile liiniveoteenust sel hetkel enam ei osutanud, oli tegemist igati sobiva parvlaevaga, mida jõudemonstratsiooniks ohverdada, sealjuures hoolikalt jälgides, et manööver kuidagi ei takistaks riigi parvlaevateenuse osutamist mandri ja suursaarte vahel," teatas Leedo Väinamere Liinid.

"Saarte Liinide poolt kohtule esitatud avaldus pöörata oma nõuded väidetava võlgniku asemel hoopis teise äriühingu vastu ning taotleda vara arestimist ettevõttelt, kes ei ole võlgnik, on pahatahtlik," lisas ettevõte.

Lisaks on Väinamere Liinide hinnangul laeva arestimine võimalik üksnes merivõla katteks, kuid Saarte Liinid on merivõla hulka arvestanud ka sellised tasud, mis ei ole tegelikult merivõlg ning mis ei ole kuidagi seotud konkreetse laevaga ja teenindatud parvlaevaliiniga.

Samuti toob Väinamere Liinid välja, et Saarte Liinid on riigifirma, kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) riigi esindajana ei ole ettevõtte hinnangul täitnud Väinamere Liinid OÜ-ga sõlmitud suursaarte sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut ning viivitab alusetult ettenähtud ühistransporditoetuse maksmisega.

"Kuigi väljamakse tähtaeg oli juba 20. oktoobril 2016, ei ole tänaseni Väinamere Liinide ees 296 570 euro suurust kohustust täidetud, ning seda ületanud päevade eest lisanduvad põhisummale juba täiendavalt viivised. Riigipoolne maksetega viivitamine häirib aga paratamatult Väinamere Liinide majandustegevust," teatas ettevõte.