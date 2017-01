Coop ja Inbank ostavad Eesti Krediidipanga

Krediidipank (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Inbank AS ostab 25 protsenti ja Coop Eesti 59,7 protsenti Eesti Krediidipank AS-i aktsiatest, Krediidipank tegutseb oma nime all veel 2017. aasta sügiseni, mil panga nimeks saab Coop Pank.

Aktsiate ostu eesmärgiks on luua Eestis tegutsevatest pankadest selgelt eristuva strateegiaga pank koos Coop Eestiga. Uue panga nimeks saab Coop Pank, tetas Inbank börsile.

Tehing toimub kahes osas. Esimese sammuna omandab Inbank 30. jaanuaril 9,9995 protsenti Eesti Krediidipanga aktsiatest. Sellele järgnevalt omandab Coop Pank senised Inbanki sidusettevõtted Coop Finants AS ja Krediidipank Finants AS ning suurendab oma aktsiakapitali, mille tulemusena saab Inbanki osalus uues loodavas pangas olema veidi üle 25 protsenti.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on Inbank nii Krediidipanga kui ka Coopiga teinud seni väga head koostööd. "Eelnev toimiv partnerlus on tugev alus eduks unikaalses ühisprojektis, mis Inbanki initsiatiivil ja toel teoks saab. Meil on teadmised ja kogemus finantssektoris ja -tehnoloogias, Coop Eestil tugevad kliendisuhted sadade tuhandete eestimaalastega ja üle 350 poe kogu Eestis. Ma usun, et Krediidipank on väga hea platvorm Coopi visiooni realiseerimiseks finantssektoris," lausus Põldoja.

Coop Eesti omandas tehingu raames Krediidipanga aktsiatest 59,7 protsenti. Eesti Krediidipank jätkab tegevust praeguse nime all kuni 2017. aasta sügiseni, mil ettevõtte nimeks saab Coop Pank. Inbanki strateegia on jätkuvalt laieneda oma olemasolevate toodete ja tehnoloogiaga uutele Euroopa turgudele, mistõttu plaanib Inbank keskpikas perspektiivis tulevase Coop Panga omanikeringist väljuda.

Tehingu läbiviimiseks ja edaspidise kasvu toetamiseks otsustati Inbanki aktsionäride üldkoosolekul 11. jaanuaril 2017. aastal aktsiakapitali suurendamine 2,8 miljoni euro võrra. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Inbanki omakapitali mahuks 13,7 miljonit eurot.

Inbank alustas pangana tegevust 2015. aasta aprillis, pakkudes teenuseid oma internetipanga ja suure partnervõrgustiku kaudu. Inbankil ja tema sidusettevõtetel on Eestis ligi 160 tuhat aktiivset kliendilepingut.

Senini kuulub Krediidipangast 59,7 protsenti Vene finantskontsernile VTB. Möödunud aasta novembris teatas VTB pressiosakond BNS-ile, et ettevõte on läbirääkimistes oma osaluse müümiseks Krediidipangas. Septembris reklassifitseeris VTB enda investeeringu Eesti Krediidipangas tütarettevõtete osakutest ümber müügiootel varaks.

Ülemöödunud aastal teenis Krediiidpank 1,8 miljonit eurot kasumit. Panga klientide hoiused kasvasid pea 29 protsenti ja jõudsid 267 miljoni euroni. Bilansimaht jõudis enam kui 305 miljoni euroni, kasvades peaaegu 50 miljonit eurot. Laenude maht kasvas 2015. aastaql 2 miljoni euro võrra ja jõudis ligi 153 miljoni euroni.