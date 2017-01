Leht: uus eelnõu võtab Taxifylt võimaluse kokkuleppevedajatele autosid üürida

Eestlaste loodud äpp Taxify.

Valitsuse vahetuse ja riigikogu komisjonides toimunud vangerduste taustal on majanduskomisjon tegelenud edasi ühistranspordiseaduse muutmisega ehk nn Uberi eelnõuga ning tulemas on varasemate versioonidega võrreldes hulk muutusi, millest üks tähtsamaid ei luba enam sõidujagamiseks kasutada üüriautosid.

Eelnõu viimasest versioonist on 16 000 euro suurune aastane käibepiir kadunud, kuna majanduskomisjoni liikme Siim Kiisleri (IRL) sõnul poleks see otstarbekas, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lehe andmetel on käibepiiri asemel nüüd uued piirangud, näiteks kokkuleppevedu tegeval juhil peab olema vähemalt B-kategooria juhtimisõigus ja ta peab olema kasutatava sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ehk see tähendab, et kui näiteks perekonnas olevat autot tahaks kokkuleppevedudeks kasutada abikaasa, kes ei ole auto dokumentides kirjas vastutava kasutajana, siis ei saa ta seda teha.

Uberi Eesti tegevjuht Enn Metsar märkis, et iga piirang peab täitma üldsuse huve, kuid antud piirang seda ei tee. "Nõue, et juht oleks sõiduki omanik või vastutav kasutaja, piirab teenuse kättesaadavust,” ütles Metsar.

Taxify Eesti juht Steve Truumets märkis samuti, et piirang pole mõistlik, sest sellega ei saa isegi ühe pere inimesed oma autot jagada. "Kokkuleppevedusid võiksid teha kõik juhid, kellel on auto kasutamiseks Euroopa Liidu reeglitest tulenev seaduslik alus," leidis ta.

Kõnealuse muudatuse puhul on veelgi olulisem see, et sõidujagamiseks ei saa enam kasutada üüriautosid. Uberit, kellel üüriautosid ei ole, see ei puuduta, küll aga Taxifyd, mille osa äri seisnebki autode pakkumises neile, kel ei ole oma autot, aga kes tahaksid klientide vedamisega lisaraha teenida.

Truumets ei öelnud, mismoodi täpselt autode üürimise võimaluse kadumine Taxify ärile mõjuks. "Ootame ära uue seaduse vastuvõtmise ja seejärel leiame sobiva seadusliku lahenduse rendiautodega jätkamiseks kas ise või oma koostööpartnerite abiga," märkis ta.

Tulika Takso juhatuse liikme Mati Saare hinnangul käsitles kevadel menetlusse antud eelnõu kindlaid põhimõtteid, et kokkuleppeveod eristuksid traditsioonilisest taksondusest, kuid uue versiooni puhul ei saa aga enam aru, mida üldse reguleeritakse.

"Sisuliselt on kirjapandu kohaselt tegemist taksoveo ühe haruliigiga, kus kehtiksid teised nõuded, kui on taksoveol. Tähelepanuväärne on esile toodud ainus erinevus taksoveost: saab tellida ainult infotehnoloogia platvormi vahendusel. See väide ei ole kuidagi õige, sest analoogset teenust saab tellida ka enamiku taksofirmade puhul," märkis ta.