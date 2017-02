Koalitsioon laseb alkoholiaktsiisi seadusel riigikohtusse jõuda

Aktsiisitõusude mõjul käivad eestlased Lätist alkoholi ostmas. Õiguskantsler peab täiendavaid aktsiisitõuse põhiseadusevastaseks. (Foto: ERR)

Koalitsiooninõukogus osalenud IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul kommenteeris ERR-ile, et koalitsioon võttis oma seisukoha aktsiisitõusuküsimuses juba eelmise aasta lõpus, mil seaduse vastu võttis. Ta kinnitas, et koalitsioon on küsimuses jätkuvalt üksmeelel.

"Me seda teemat arutasime, aga jäime selle seisukoha juurde, et kindlasti koalitsioonierakonnad ise ei pea vajalikuks ja põhjedatuks oma seisukohta muuta ja algatada aktsiisiseaduse muutmist parlamendis. Pigem tundub, et see protsess läheb edasi niipidi, et õiguskantsler teeb järgmised sammud," viitas Sibul võimalusele, et õiguskantsler peab pöörduma riigikohtusse.

"Vähemalt peavad põhiseaduskomisjon ja rahanduskomisjon õiguskantslerile vastsma, mis nad tema ettepanekust arvavad, ja seda kindlasti need komisjonid teha plaanivad," oli kõik, mida Sibul vajalikuks pidas.

Peaminister Jüri Ratase (KE) nõunik Johannes Merilai ütles ERR.ee-le, et mingeid otsuseid koalitsiooninõukogus vastu ei võetud, sest vastavalt kodu- ja töökorra seadusele peab õiguskantsleri ettepanekut arutama riigikogu ning kujundab selle osas oma seisukoha.

"Loomulikult on tähtis selle vaidluse raames saada ka selgust, mil määral on valitsusel võimalik muuta eelmiste valitsuste maksupoliitikat," möönis Merilai.

Sõerd: rahanduskomisjon venitab

Rahanduskomisjoni liige, opositsioonisaadik Aivar Sõerd (RE) kirjutas sotsiaalmeedias, et ehkki riigikogul on seaduse järgi aega 20 päeva õiguskantsleri seisukohale reageerimiseks, sellega siiski ei kiirustata. Ehkki rahanduskomisjoni juht Mihhail Stalnuhhin ütles reedel ERR.ee-le, et enne märtsi aega selle arutamiseks ei teki, on väide Sõerdi sõnul ekslik.

"Eelmisel nädalal teatas õiguskantsler, et alkoholiaktsiisi täiendav tõus on põhiseadusevastane. Riigikogul on aega 20 päeva reageerimiseks. Seoses sellega võiks eeldada, et rahanduskomisjon hakkab asja esimesel võimalusel arutama. Aga kaugel sellest! Rahanduskomisjon kinnitas täna nädala päevakorra, kus see punkt puudub. Küsisin tänasel rahanduskomisjoni istungil, et millal me asja arutama hakkame. Komisjoni esimees Stalnuhhin vastas, et see, kas vastuolu on põhiseadusega või mitte, on küsimus põhiseaduskomisjonile. Teiseks polevat riigikogu juhatus veel teinud otsust õiguskantsleri ettepaneku komisjonidele menetlemiseks suunamise kohta. Samas, rahanduskomisjoni päevakord on sellel nädalal üsna hõre, näiteks tänane istung kestis vaid napilt 30 minutit," kirjutab Sõerd ning lisab, et järgmisel nädalal on riigikogus istungivaba nädal, mistõttu ei toimu ka komisjoni istungit.

"Komisjoni esimees polnud valmis ka vabal nädalal erakorralist istungit kokku kutsuma. Seega rahanduskomisjon saab asja arutama asuda alles nädalal, mis algab 6. märtsist. Siis aga jääb vähe aega sisuliseks aruteluks," on Sõerd rahulolematu, leides, et arutada oleks palju. "Eelkõige täiendava aktsiisitõusu sisulist küsitavust, õiguslikke aspekte ja ka mõjusid riigieelarvele. Igal juhul rahanduskomisjoni leige suhtumine asja tõsidusse on arusaamatu," pahandab Sõerd.