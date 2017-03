Poolas algasid parvlaeva Piret merekatsetused

Valitsus võib põhjusega öelda, et enamik esimese saja päeva lubadustest on on täidetud, sest need sisaldasid valdavalt üldsõnalisi "analüüsime" ja "kavatseme" plaane, mis mõni kord kulgesid avalikkuse ees ka äpardusest äpardusse. Plaanide üldsõnalisuse tõttu on kohati raske ka öelda, kas see eesmärk sai täidetud või veel mitte.